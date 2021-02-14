أحمد صياد منسق حملة «يلا سيسى» يعلن انضمامهم لحياة كريمة: مبادرة تاريخية

جدة - نرمين السيد - أعلن أحمد صياد المنسق العام لحملة «يلا سيسى» الحملة الشبابية الرسمية لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسى بانتخابات الرئاسة الماضية، مشاركة شباب الحملة فى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».





وأضاف صياد، فى بيان صحفى صادر عن الحملة، أن شباب "يلا سيسى" أعلنوا تطوعهم ودعمهم للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فور تدشينها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وذلك حرصا من الحملة على الإسهام فى تنمية الريف وتوفير حياة كريمة لأهالينا، ومشاركة شباب "يلا سيسى" بدور مجتمعى فعال وإيجابى مساند لسياسات الدولة ومبادرات الرئيس التى تهدف إلى الارتقاء بحياة المواطنين.

وأوضح صياد، أن شباب حملة "يلا سيسى" سيشاركون بجميع الأنشطة التطوعية للمبادرة الرئاسية، داعياً الشباب المصرى إلى التطوع والانضمام إلى تلك المبادرة التاريخية التى سيسجلها التاريخ بأحرف من ذهب باعتبارها حدثا غير مسبوق، مؤكداً أن مساهمة الشباب فى بناء وطنهم واصطفافهم خلف القيادة السياسية الحكيمة هو واجب وطنى يجب أن يحرص كل شاب مصرى على الانضمام إليه.