عظة البابا تواضروس فى تدشين كنيسة المنشية: مواقع التواصل لن تفيدك فى السماء

جدة - نرمين السيد - وجاء فى نصها:

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين، تحل علينا نعمته ورحمته من الأن وإلى الأبد آمين.

فى هذا الصباح المبارك أيها الأحباء هو الأحد الأول من شهر أمشير وهو الشهر السادس فى الشهور القبطية والكنيسة تخصص هذا الشهر لتقرأ من أنجيل القديس يوحنا البشير الإصحاح السادس، قراءات الأحاد الثلاثة فى شهر أمشير كلها من إصحاح رقم 6 من إنجيل معلمنا يوحنا البشير والكنيسة تخصص هذا الشهر للتكلم عن "المسيح خبز الحياة" والإصحاح السادس يتكلم عن المسيح الذى أشبع الجموع وكما هو مكتوب " طُوبَى لِلْجِيَاعِ وَالْعِطَاشِ إِلَى الْبِرِّ، لأَنَّهُمْ يُشْبَعُونَ"، الإنسان الذى خلقه الله لا يشبع إلا بالله، الإنسان إن عاش على الأرض طولًا وعرضًا وأعطاه الله من نعم كثيرة ولكن لا يوجد على الأرض شىء يشبع الإنسان سوى الله الذى خلق الإنسان، لذلك وصية أنجيل الأحد الأول من شهر أمشير من هذا الإصحاح الذى يتحدث عن الخبز "اِعْمَلُوا لاَ لِلطَّعَامِ الْبَائِدِ، بَلْ لِلطَّعَامِ الْبَاقِي لِلْحَيَاةِ الأَبَدِيَّةِ"، وهذه وصية لنا جميعًا، الناس نوعين: الأول: من يعملوا من أجل الطعام البائد، الثانى: من يعملوا من أجل الطعام الباقى.

من يعملوا من أجل الطعام البائد كل أهدافهم أهداف أرضية وهنا الخطورة لأن كل ما يبحثوا عنه ينتهى بنهاية حياتهم فى تراب الأرض وهذا هو الطعام البائد، ومن الجميل فى كنيستنا أن بها كم كبير من الأصوام ومن هدف الأصوام أن تنبه الإنسان أن حياته ليست من الطعام بل هى من يد الله، المعنى المطلوب من الأصوام أن تزرع وصية فى قلب الإنسان، فكل مرة نحن نصوم نحن ناكد على الوصية أن لا يعمل الإنسان من أجل الطعام البائد بل يعمل من أجل الطعام الباقى، ومن يعملون من أجل الطعام البائد كل أفكارهم تخص الأرض لا يفكر فى السماء، وأنت تعمل على الأرض بقدمين فكرك وقلبك يكون فى السماء، الطعام الباقى الذى نعمل من أجله هو أن تسعى كل يوم أن تكتب اسمك فى السماء وتأكد على وجود اسمك فى السماء.

الكنيسة تقدم لنا 3 أنواع من الخبز الذى يُشبع:

١- كلمة الله المقدسة: "اَلْكَلاَمُ الَّذِى أُكَلِّمُكُمْ بِهِ هُوَ رُوحٌ وَحَيَاةٌ" هناك غذاء ونمو، كلمه الله تغذى، الطعام الباقى فى أحد جوانبه هو الكلمة المقدسة، أن يدخل الإنسان إلى أعماق الكلمة، طوبى للجياع والعطاش للكلمة المقدسة الذى دائما حاضر فى ذهنه الإنجيل، الإنسان يعيش فى صخب العالم والسوشيال ميديا أيها الحبيب كل هذا طعام بائد، أن أردت الحياة فابحث عن الطعام الباقى الذى هو فى كلمة الله، هل ما يقدمه الإنسان من عمر ويضيع فى هذا الكم الهائل من الأخبار سوف تفيده فى السماء؟ وكل هذا يريد أن يحتل قلبك وفكرك وكلمة الله لا تجد مكان لديك، انتبهوا أيها الأحباء من هذا الشكل الجديد من الحروب الروحية التى تسبى الإنسان، الطعام البائد هو كل ما يعمل فى هذا الكم الواسع الذى ليس له قيمة أمام السماء، القيمة الحقيقية أن تعمل من أجل الطعام الباقى فى كلمة الله الحى.

٢- الكلمة المأكولة فى سر الأفخارستيا: "مَنْ يَأْكُلْ جَسَدِى وَيَشْرَبْ دَمِي يَثْبُتْ فِى وَأَنَا فِيه"، تناول الأسرار المقدسة والحياة بها هو عمل للحياة الأبدية للطعام الباقى "يعطى عنا خلاصًا وغفران للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منها" ولكن هذا الطعام الباقى يجب أن تتقدم له بوعى لذلك قبل أن نتقدم للمائدة المقدسة يسبقها صلوات وقراءات تمهيد لتصل لنقطة الذروة وتتناول من جسد الرب ودمه وتعمل للطعام الباقى وصارت النعمة ساكنه فى قلبك، طوبى للجياع والعطاش إلى المائدة المقدسة فأنهم يشبعون، وارجو أن تتفهم أنى لا أقصد أن تترك عملك ولكن يجب أن يكون الله حاضرًا أمامك صباحًا ومساءً فى فكرك وقلبك ومشاعرك، حياة الإنسان سر كبير والله هو الذى أعطانا الحياة وهذا السر لا يشبع إلا من عند الله.

٣- الأعمال المقدسة: الأعمال التى يعملها الإنسان تمجيدًا لأسم المسيح خالصًا ولذلك يجمع الله من كل أعمالنا المحبة التى فيها، لأن مسيحنا عندما آتى إلى العالم أتى حبًا خالصًا فينا "لأَنَّهُ هكَذَا أَحَبَّ اللهُ الْعَالَمَ حَتَّى بَذَلَ ابْنَهُ الْوَحِيدَ، لِكَى لاَ يَهْلِكَ كُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، بَلْ تَكُونُ لَهُ الْحَيَاةُ الأَبَدِيَّةُ " لذلك يطوب الله أعمال الخفاء لأنها تنم عن محبة فى قلب الإنسان.

الخلاصة يا أخوتى أننا فى شهر أمشير نستعد للصوم الكبير الذى يأتى فى النصف الثانى من شهر أمشير لذلك رتبت الكنيسة أن تتحدث فيه عن خبز الحياة أعمل للطعام الباقى.

طوبى للجياع والعطاش إلى الكلمة المقدسة، وإلى المائدة المقدسة، وإلى أعمال المحبة المقدسة هذا هو الطعام الباقى الذى يصنعه الإنسان حبًا خالصًا فى شخص المسيح.

نحن اليوم فرحانين ويشترك معى كل الآباء الأساقفة والآباء الكهنة فى تدشين كنيسة العذراء والقديس موسى القوى بالمنشية وهى كنيسة لها تاريخ طويل وكانت تابعة للكنيسة المارونية وبمحبة بين الكنيسة المارونية والقبطية قدموا هذا المكان وتم تعديله ونحن اليوم فى هذه الكنيسة والمكان به أكثر من طابق وهى كنيسة جميلة ومفرحه واليوم يوم عيد ونحفظ تاريخه 14 فبراير 7 أمشير.

نشكر نيافة الأنبا ايلاريون على محبته وتعبه والآباء الكهنة والكل فرحان الأراخنة والشمامسة والخدام والكل يجتهد أن يقدم عمل جميل والمهم أن تكون نفوسنا جميلة من الداخل كما هذه الكنيسة "كل مجد ابنة الملك من داخل" كنيسة جميلة وكل مرة تدخل الكنسة تقول: "أنا أريد نفسى أن تكون جميلة مثل العذراء مريم التى على اسمها الكنيسة والقديس موسى رجل التوبة، ربنا يحفظكم دايمًا ويبارك فى حياتكم ونشكر كل المسئولين الذين تعبوا، وفى النهاية ربنا يفرحنا بمكان حلو، ربنا يحفظكم ويبارك فى حياتكم والغد عيد دخول المسيح الهيكل وتذكار شهدائنا فى ليبيا وهى قصة عظيمة فزماننا ونطلب شفاعتهم من أجلنا، ربنا يباركم دائمًا، لإلهنا كل مجد وكرامة من الأن وإلى الأبد آمين.