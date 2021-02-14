إنفوجراف.. شائعات طاردت وزارة التعليم والرد عليها

جدة - نرمين السيد - وأصدرت الوزارة فى هذا الصدد، بيانات، لمواجهة تلك الشائعات، حيث نفت الحكومة عبر صحفة مجلس الوزراء المصرى، بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، إلغاء امتحانات التيرم الأول.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم عدم صحة المعلومات المتداولة بشأن وقف الدراسة بالتيرم الثاني، وأن الدراسة مستمرة، ونفى طارق شوقى، وزير التربية والتعليم صحة ما تداول بشأن حذف بعض المناهج من المقرر، مؤكد أن المناهج كما هى.