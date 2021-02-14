صور ..  إعدام 39 طن أغذية وغلق مصنع مخللات بالشرقية 

جدة - نرمين السيد - شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، ومفتشى مكتب الأغذية بالإدارة الصحية بديرب نجم، اليوم الأحد، حملة للمرور على مصنعين للمخللات بمركز ومدينة ديرب نجم.





يأتى ذلك بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة، بالمرور المكثف على المنشآت الغذائية، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين. وأسفرت جهود الحملة عن ضبط إحداهما، به نقص شديد فى الاشترطات الصحية، ويمثل خطر داهم على الصحة العامة، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذا المصنع، كما تمكنت الحملة من ضبط وإعدام 39 طنا و400 كجم أغذية، منهم ضبط 38 طن و300 كجم مخلل لعدم وجود بيانات، وإعدام طن و 100 كجم مخللات عبارة عن "فلفل، قرنبيط، جزر"، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، كما تم سحب 14 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحياتها للاستهلاك الآدمى، وتحرير 6 محاضر جنح صحية للمخالفات المضبوطة بمركز الشرطة بديرب نجم. وأكد الدكتور هشام مسعود على استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لجميع المشاركين فى هذا العمل، والجهود المبذولة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

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