عاجل.. البحرية المصرية والإسبانية تنفذان تدريبًا بحريًا مشتركًا

جدة - نرمين السيد - نفذت القوات البحرية المصـرية والإسبانية تدريبًا بحريًا عابرًا بقاعدة برنيس البحرية فى نطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر وذلك باشتراك الفرقاطة المصـرية "شرم الشيخ" ولنش الصواريخ "18 يونيو" مع سفينة الإبرار الأسبانية "ESPS CASTILLA LPD".





يأتى ذلك فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة. وتضمن التدريب العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة ذات الطابع الاحترافى، منها تمرين الإمداد بالبحر، وتشكيلات الإبحار المختلفة والتى أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، بالإضافة إلى تنفيذ تمارين المواصلات الإشارية، بجانب تمارين تبادل الهل على أسطح الوحدات البحرية. ويساهم التدريب فى تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب الإسبانى، والاستفادة من القدرات الثنائية فى تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين، وتعزيز التعاون العسكرى بين القوات البحرية المصـرية والأسبانية.

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