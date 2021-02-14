إنشاء صفحة مدونة السلوك المهني للمحاماة بـ فيسبوك.. الأهداف والآليات وضوابط العمل

أنشا المكتب الفني لـ رجائي عطية نقيب المحامين، صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تحمل اسم (مدونة السلوك المهني للمحاماة)، بناءً على قرار النقيب العام الصادر أمس السبت، والمتضمن تكليف المكتب الفني بتلقي المقترحات بشأن إعداد مشروع "مدونة السلوك المهني"، وما يتصل بذلك التكليف من مهام ومسؤوليات.

ويتلقى المكتب الفني لنقيب المحامين من خلال الصفحة مقترحات الزميلات والزملاء المحامين أعضاء الجمعية العمومية بشأن مدونة السلوك المهني، ويتم فرز هذه الآراء وتصنيفها وتبويبها، لعرضها للاستفادة منها في إعداد مشروع اللائحة.

ويتلقى المكتب الفني لنقيب المحامين من خلال الصفحة مقترحات الزميلات والزملاء المحامين أعضاء الجمعية العمومية بشأن مدونة السلوك المهني، ويتم فرز هذه الآراء وتصنيفها وتبويبها، لعرضها للاستفادة منها في إعداد مشروع اللائحة.

وأعلن المكتب الفني عبر الصفحة أهداف الصفحة وكذلك آليات وضوابط العمل من أجل إنجاز تلك الأهداف، وجاءت كالتالي:

أولًا:- الأهداف

1ـ إعلاء قيم رسالة المحاماة و تعظيم دورها في المجتمع المصري والعربي من خلال بيان مضمون هذه الرسالة و ترسيخ مفهومها بمعلومات محددة (غير مطلقة)، تساهم في تحسين السلوك المهني للمحامي والارتقاء بواجباته وفق معايير أخلاقية رفيعة ومعايير مهنية تتسم بالإتقان والاحترافية.

2ـ تلقي كافة المقترحات ذات الصلة بمدونة السلوك المهني من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين في خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدور قرار النقيب العام ببدء إعداد مشروع لمدونة السلوك المهني للمحامين إعمالًا للمادة (٦٢) من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣، والمعدلة بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠١٩.

3ـ تعظيم الوعي بقانون المحاماة المصري والقوانين المقارنة، حتى يكون لدى المحامي علم ودراية حقيقية بحقوقه وواجباته المهنية، ويكون على علم ببعض المدونات المطبقة بالفعل في الدول العربية ومعظم دول العالم.

4ـ المساهمة في خلق كوادر نقابية في المستقبل تستطيع - من خلال ما سوف تكتسبه من معارف متخصصة في قانون المحاماة ومدونة السلوك المهني - النهوض برسالة المحاماة في العمل العام النقابي.

5ـ الإرتقاء بالمعارف الإدارية اللازمة للمحامين، مما يساهم في القدرة على إدارة مكاتب المحاماة المنفردة وشركات المحاماة بأفضل الطرق والآليات المعاصرة، والتي تؤدي إلى انتشار البيئة المهنية الاحترافية وجذب العملاء نحو أعمال ومهام أرباب رسالة المحاماة.

6ـ إعادة هيبة ومكانة مهنة المحاماة في المجتمع من خلال تعظيم الوعي بأهمية مدونة السلوك المهني وقدرتها على كسب ثقة المواطنين والمؤسسات بالنظر إلى ما لرسالة المحاماة من دور رئيس في مشاركة السلطة القضائية في تحقيق العدالة والدفاع عن الحقوق والحريات.

7ـ بناء مجتمع مهني راقي فكرًا وسلوكًا وعلمًا وعملًا، مما يساهم في عودة هيبة ومكانة المحاماة في المجتمع المصري.

ثانيًا:-آليات وضوابط العمل

1ـ سوف يتم طرح العناوين المقترحة كأبواب وفصول داخل المدونة، والمراد تلقي المقترحات بشأنها، وكذا المحتوى الخاص بها.

2ـ يتم تلقي المقترحات من خلال رسائل الصفحة وكذا تعليقات سيادتكم.

3ـ يكون المقترح في صورة مادة مصاغة قانونًا أو فكرة منسقة وواضحة مطلوب تضمينها بالمدونة.

4ـ لا مانع من التقدم بمشروع متكامل أو فصل أو فصول كاملة مصاغة قانونًا ومنسقة ومرتبة.

5ـ يتم مراجعة كافة المقترحات المقدمة من حضراتكم، وذلك من خلال المكتب الفني.

6ـ يقوم أعضاء المكتب الفني بالعمل على دراسة وتصنيف كافة المقترحات المقدمة وتبويبها، تمهيدًا لصياغتها في الشكل المبدئي.

7ـ يقوم أعضاء المكتب الفني بعد العرض على السيد الأستاذ النقيب، بطرح تصور مبدئي لمشروع المدونة وموادها، وذلك من أجل التفاعل معها توضيحًا وتعليقًا، وذلك لفترة محددة سوف يعلن عنها في حينه.

8ـ يتم مراجعة كافة الإيضاحات والتعليقات تمهيدًا لتضمينها رفقة المقترح المعروض على السيد الأستاذ نقيب المحامين ومجلسه الموقر.

9ـ يدرج مشروع "مدونة السلوك المهني" ضمن جدول أعمال مجلس النقابة العامة، تمهيدًا لاتخاذ القرار بشأن دعوة الجمعية العمومية للنقابة العامة من أجل إقرارها.

10ـ تتم دعوة الجمعية العمومية رسميًا وفق الإجراءات المقررة قانونًا لعرض المدونة عليها وإقراراها.

رابط صفحة مدونة السلوك المهني للمحاماة عبر فيس بوك: https://2u.pw/sBIa2