رسمًيا: حزب الوفد يخطر مجلس النواب بفصل النائب محمد عبد العليم داوود من عضوية الحزب

أخطر حزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، مجلس النواب، بفصل النائب محمد عبد العليم داوود من عضوية الحزب.

المفصولين من حزب الوفد

وكان حزب الوفد قد أعلن فى وقت سابق، قد أعلن فى مؤتمر صحفى، فصل عددًا من الأعضاء، من بينهم النائب محمد عبدالعليم داوود، وعضو مجلس الشيوخ، ياسر الهضيبى، إلى جانب اختيار النائب سليمان وهدان، رئيسًا للهيئة البرلمانية للحزب.

و يعد مجلس النواب، هو صاحب القرار في اتخاذ ما يلزم بشأن موقف كلا نائب سواء في النواب أو الشيوخ، وفقا لما نصت عليه اللائحة.

وبتلك القرارات التى أعلنا الوفد، فإن النواب محمد عبد العليم داوود، وياسر الهضيبي، قد فقدا الصفة الحزبية التي تم انتخابهما عليه وهو ما يؤدي لإسقاط العضوية بشرط موافقة ثلثي الأعضاء.