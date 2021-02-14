في ذكري رحيل "البطل".. أبو البنات الذي خطف قلوب الأهلاوية

هناك من يضع بصمات في تاريخة وينال إشادة من الجميع ولكن عندما يرحل التاريخ نقف صامدين حداداً علي من رحلوا دون رجعه لكن مازالوا في قلوبنا يذهبون جسداً ويخلدون روحاً يحفرون أساميهم من ذهب من الصعب ان يصدوا أو ننسا من هم كانوا، ونحن نعيش علي زكراهم ونسير علي خطاهم .

في مثل هذا اليوم أنتهت رحلت عملاق حراسة المرمي "ثابت البطل" رحل عن عالمنا و حرص العديد من نجوم الكرة علي إحياء ذكري رحيلة السادسة عشر، ويوصف أسمة بالبطل حيث هو بطل حقيقي وشهدت كثير من المواقف التاريخية التي مازالت عالقه في قلوب جماهير القلعة الحمر من هو ثابت البطل إليكم أبرز لحظات منذ ولدته حتي رحيله.

ثابت البطل 16 سبتمبر 1953 - 14 فبراير 2005أحد أشهر حراس المرمى في كرة القدم المصرية.

ولد في 16 سبتمبر 1953م في مدينة الحوامدية اقترن اسمة بكثير من الإنجازات كحارس مرمى ومديرا للكرة لنادى الاهلي المصري بعد اعتزاله عام 1991.

أشهر انجازاته مساهمته مع المنتخب المصري لكرة القدم في الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية عام 1986 في القاهرة، والفوز مع ناديه الاهلي المصري الذي قضى معه 17 موسم كحارس مرمى بعدد كبير من بطولات الدوري والكأس، و كان ضمن قائمة منتخب مصر المشارك في كأس العالم 1990 في إيطاليا، إلا أنه لم يلعب في أية مباراة.

وحقق كثير من الألقاب والإنجازات وحفر أسمة في عالم الساحرة المستديرة، وفاز 11 بطولة مع المارد الأحمر كأس مصر 6 مرات، وبطولة كأس أفريقيا للأندية أبطال الدورى مرتين وكأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس ثلاث مرات.

وعلى المستوى الأفريقى كان ثابت من أبرز نجوم بطولة الأمم الأفريقية، التى استضافتها مصر عام 1986، حيث قاد المنتخب المصرى للفوز باللقب بعد تصديه لركلتى جزاء فى مباراة نھائى البطولة أمام المنتخب الكاميرونى، كما فاز مع المنتخب بميدالية دورة الألعاب الأفريقية عام 1987،

توفي يوم الاثنين 14 فبراير عام 2005 بالقاهرة، متأثرا بهذا المرض اللعين، ودفن فى الحوامدية مسقط رأسه بجنوب القاهرة.

