طارق السيد لـ دوت الخليج: زيزو زملكاوي وأبوه أهلاوي متعصب.. وانتقالة للأهلي مستحيل (فيديو)

أكد طارق السيد نجم الزمالك السابق أن أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك يحلم بالعودة للإحتراف الأوروبي خلال السنوات القادمة، ولابد من تعديل عقد اللاعب أولا خلال هذه الفترة، لأن فريق العين الإماراتي كان يريد إنتقال اللاعب لع بمبلغ خرافي للغاية، ويجب ترضيتة لإستكمال مسيرتة مع الزمالك.

وأضاف: "كنت أتمني رحيل مصطفي محمد للإحتراف الخارجي لما بعد أولمبياد طوكيو، واري أن قرار الإحتراف حاليا قرار خاطئ، ونادي الزمالك هو من صنع نجومية مصطفي محمد وكان لابد أن يلتزم اللاعب بتواجدة مع الفريق بسبب الحاجة الفنية له مع الفريق في هذه الفترة الحرجة، ويستطيع نادي الزمالك إيجاد بديل مصطفي محمد والزمالك لن يقف علي رحيل أي لاعب".

وأكمل: "لا يوجد مهاجم في الدوري المصري يستطيع تعويض رحيل مصطفي محمد، وأتحفظ علي تعاقد الزمالك مع سيف الجزيري ومروان حمدي، لأنني لا أري مهاجمين يصلحوا للعب داخل الزمالك إلا مهاجم أفريقي فقط، ووجود المهاجمين الحاليين هو من أجل سد الثعرة الحالية داخل الفريق حتي نهاية الموسم ثم التعاقد مع مهاجم أفريقي يليق بمكانة نادي الزمالك".

وأختتم: "صعوبة نادي الزمالك التعاقد مع مهاجم أفريقي قوي خلال الفترة الحالية بسبب عدم وجود أموال كافية لهذا الأمر، وأتمني استمرار فرجاني ساسي مع الزمالك، وأسباب تأخير تعاقدة هو عدم وجود وفرة مالية داخل الفريق بسبب المشاكل العديدة التي تواجة الفريق والإعتماد يكون علي الأمور الهامة أولا ثم التفرج لباقي الملفات الخاصة بالنادي".