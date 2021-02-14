أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إخطار رئيس الوفد المستشار بهاء أبو شقة بفصل النائب محمد عبد العليم دواد من حزب الوفد، للجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حنفي حبالي يحيل إخطار رئيس حزب الوفد بفصل محمد عبد العليم داوود للجنة التشريعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.