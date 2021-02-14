رئيس البرلمان يحيل فصل عبد العليم داوود من الوفد للجنة الدستورية و التشريعية

أعلن رئيس البرلمان أن وردته رسالة من المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد بفصل النائب محمد عبد العليم داوود من كافة تشكيلات الحزب

و أحال المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان الامر للجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب لدراسة الامر

وقال المستشار حنفي جبالى رئيس البرلمان انه وفقا للدستور و القانون " يشترط الاستمرار العضوية بمجلس النواب انم يظل العضو منتخبا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها و اذا غير الصفة تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية الثلثين.

وقال رئيس البرلمان في حالة اخطار رئيس المجلس بصدور احكام قضائية او تصرفات يترتب عليها أن يفقد العضو الصفة التي انتخب على أساسها.

وقال رئيس البرلمان " تم اخطار المجلس باختيار سليمان وهدان رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد

