الاستشارات البرلمانية يكشف مصير تقرير لجنة الإعلام عن أسامة هيكل بعد تأجيل الرد عليه

قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية:" إن تقرير لجنة الإعلام برئاسة النائبة درية شرف الدين، بشأن مخالفات الوزير أسامة هيكل، وزير الدولة للاعلام، تم تأجيله للرد عليه من جانب الوزير، حيث أن وزير الاعلام طلب تأجيل الرد، وبالتالي عليه أن يرسل الرد إلى رئيس المجلس لعرضه مع التقرير.

رامى محسن يستعرض تفاصيل المادة 48

وأوضح رامي محسن، أن المادة "48" من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، نصت على أن تتابع كل لجنة من اللجان النوعية فى حدود اختصاصها ما تتضمنه بيانات الوزراء فى المجلس أو أمامها أو فى الصحف ووسائل الإعلام من وعود وبرامج، وكذلك التوصيات التى صدرت عنها أو صدرت عن المجلس، وتقدم تقارير إلى رئيس المجلس تضمنها المدى الذى وصل إليه تنفيذ كلٍّ من هذه الوعود والتوصيات، ولمكتب المجلس أن يعرض هذه التقارير على المجلس.

رامى محسن: لا صحة لسحب الثقة من وزير الاعلام

وتابع مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، لكنها لم يترتب عليها اثرا قانونيا أو لائحيا فى حالة رفض البيان من عدمه، وانما توقفت اللائحة عند مناقشته وإبداء ما تراه من ملاحظات بشأنه، دون ان ترتب اثرا على ذلك.

واستكمل مدير الوطني للاستشارات البرلمانية:" لا يوجد سيناريو لمصير تقرير اللجنة بعدما تم رفض بيان وزير الاعلام، وإنما يترك الأمر لتصويت أعضاء البرلمان أنفسهم، لاتخاذ ما يراه سواء بالموافقة على تقرير اللجنة بالرفض وبالتالى رفعه الى رئيس الحكومة، أو بعدم الموافقة على بيان لجنة الاعلام وبالتالى اعتباره كأن لم يكن.

وأضاف رامي محسن: لا صحة لسحب الثقة من وزير الاعلام بعد رفض بيانه أمام اللجنة، حيث أن سحب الثقة من الوزير لا يكون إلا بعد مناقشة الاستجواب، حيث نصت المادة "227" وما بعدها من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أنه يعرض الرئيس الطلب باقتراح سحب الثقة على المجلس عقب مناقشة استجواب مُوجه إلى من قُدِّم طلب سحب الثقة منه، وبعد أن يتحقق من وجود مقدمى الطلب بالجلسة، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، ويجرى التصويت فى هذه الحالة نداء بالاسم.