الحب بنكهة رياضية.. أشهر قصص الحب بين نجوم الفن والرياضة

في يوم عيد الحب يتألق الرياضيين بشكل لافت للنظر وهو ما يجعلهم يخطفوا الأضواء، ويحتفلوا بهذا اليوم بطريقتهم الخاصة وهناك من قصص الحب ما هو كان ظاهرا أمام الكاميرات والشاشات والقصص الأخري كانت مبتعدة عن الأضواء بسبب أهمية النجوم سواء في مجال كرة القدم أو في الرياضات الأخري.

وهناك عدد من قصص الحب داخل الوسط الرياضي سيتم تسليط الضوء عليها في يوم عيد العشاق والذي يحدث فيها تبادل الرسائل الجميلة والورود وقضاء أوقات سعيدة ومشاركة الجمهور أهم وأسعد اللحظات في هذا اليوم الإستثنائي.

محمد عبد المنصف&لقاء الخميسي:-

تعتبر قصة حب محمد عبد المنصف والفنانة لقاء الخميسي من أشهر وأجمل القصص خلال الوسط الرياضي، فبدأت القصة بينهم عن طريقة الصدفة وهي عندما كانت تهتم "لقاء" بلعب كرة التنس وكان عبد المنصف أيضا يحب ممارسة التنس، وبدأ التعارف بينهم عن طريق المخرج أشرف فايق، وتحول الإعجاب إلي حب، ثم تزوج الثنائي في عام 2003 ولديهما ولدان هم، آسر وأدهم، و يظهر دائما عبد المنصف حارس وادي دجلة بصحبة زوجته فى عدد من المناسبات، حيث إنهما يحرصان دائما على الحفاظ على حالة الحب المبهجة التى تجمعهما سويا.

لقاء الخميسي كانت لا تعرف في مجال كرة القدم سوي حسام وإبراهيم حسن، وتمكن عبد المنصف أن يخطف قلبها من خلال هذا الثنائي، فعندما تواجدوا في ملعب التنس لم تعرف من هو محمد عبد المنصف والذي كان وقتها يلعب في نادي الزمالك، وقرر عبد المنصف أن يستعين بالتوأم حسن خلال إحدي لقاءات التنس من أجل أن تتحدث معهم لقاء الخميسي، وأكد لها أنه محترف في لعبة التنس من أجل التقرب منها وهو ما حدث في نهاية الرحلة السعيدة بالخطوبة ثم الزواج.

عماد متعب& يارا نعوم:-

تعتبر قصة حب عماد متعب لاعب الأهلي السابق ويارا نعوم ملكة جمال مصر سابقا، من اشهر وأجمل قصص الحب بين الثنائي وأجبروا الجميع علي متابعنهم نظرا لحب الجهور للثنائي ومتابعتهم بشكل مستمر، وكان يتم تشبيه الثنائي بقصة حب روميو وجوليت، وعنتر وعبلة، وبدأ جمهور الأهلي التعرف علي يارا نعوم، من خلال إحدي مباريات النادي الأهلي في بطولة دوري ابطال افريقيا عام 2010، خاصة أمام فريق شبيبة القبائل الجزائري، وأقيمت هذه المباراة علي ملعب القاهرة الدولي، وانتهت قصة حب الثنائي بالنهاية السعيدة وتزوجا في عام 2011، ولديهم طفلتين هم، تمارا وسيلين.

بداية قصة التعارف بين متعب ويارا كانت من خلال إعلان تليفزيوني بصحبة محمد بركات نجم الأهلي السابق، وظهر الإهتمام المتبادل بين الطرفين وعادوا التواجد مع بعضهم البعض بعد عام من خلال زيارة لمستشفي سرطان الأطفال 57357 لتبدأ قصة الترابط بين الثنائي بعد ذلك، حفل الزواج الأسطورى ظل حديث الصباح والمساء لفترة طويلة فى الأوساط الجماهيرية والإعلامية.

حسن مختار&رجاء الجداوي:-

العلاقات العاطفية بين نجوم الفن بدأت منذ زمن بعيد، وعندما يتم الحديث في يوم عيد العشاق لابد أن يتم الحديث عن الثنائي حسن مختار حارس الإسماعيلي السابق والفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وبدأت قصة الحب بين الثنائي في السودان وأنتهت بحفل الخطوبة في مطار القاهرة، وتم إعلان الإرتباط الرسمي بين الثنائي والذي كان حديث الصحف والمجلات خلال هذه الفترة، وكانت أسرع قصة حب اكتملت بين الثنائي سريعا، وذلك بسبب إرتباط حارس الإسماعيلي السفر إلي أوغندا مع المنتخب الوطني.

بداية التعارف بين الثنائي بسبب الفنانة القديرة نبيلة عبيد، وذلك عقب إعتذارها للسفر غلي السودان للمشاركة في عرض مسرحي، وقررت الفنانة تحية كاريوكا الإستعانة برجاء الجداوي وتواجدوا في نفس الفندق الذي تتواجد به بعثة منتخب مصر، وقالت وقتها أنه بدأت بالسلام علي الجميع إلا حسن مختار وقالت أنه من بورسعيد، وتقابلا في اليوم التالي، وعندما عادوا إلي مصر تزوجا في خلال 6 أيام فقط وطلب منها القدوم إلي بيت أهلها لطلبها للزواج.

رامي صبري&شيما صابر:-

تعتبر قصة حب رامي صبري لاعب إنبي وشيما صابر المذيعة بقناة أون يايم سبورتس من أشهر قصص الحب بين نجوم الوسط الرياضي لأنها جاءت بين طرفين يعملوا سويا في الوسط الرياضي عكس القصص السابقة، وبدأت قصة الحب سرية بين الثنائي ولم تظهر تفاصيلها للإعلام حتي الأن لأن الزواج أقيم قبل شهور عديدة، ولم يتم الحديث عن البدايات، ولكن المعروف فقط ولم يعرفة الكثيرون، هو أن في بداية قصة التعارف فيما بينهم أن قضوا فسحة سريعة في الإمارات عبر طائرة خاصة، وبدأت الرحلة في تمام التاسعة صباحا وأنتهت 6 مساء.

وأقيم حفل الزفاف في بداية شهر مايوم الماضي، ولكن جاء فقط في حضور الأهل والأصدقاء فقط، بسبب الإجراءات الإحترازية بسبب تفشي فيروس كورونا في تلك الفترة، واستغلوا فترة التوقف النشاط الكروي في مصر خلال تلك الفترة وأقيم حفل الزفاف بالقاهرة.

علي فرج&نور الطيب

في الختام نخرج الأن بعيدا عن قصص الحب بين نجوم كرة القدم والفن والحديث عن نجوم الأسكواش، حيث تزوج علي فرج لاعب الأسكواش نور الطيب لاعبة الأسكواش، وجمعهم القفص الزجاجي وأنتهت قصة الحب السريعة بين الثنائي إلي عش الزوجية.

كان الثنائي يحصد البطولات سويا، وكانت نور الطيب تدعم علي في جميع البطولات وتقوم بتوجية التعليمات الفنية له، وحدث العكس أيضا عندما تلعب نور الطيب خلال المنافسات، كانت تلقي دعما كبيرا من علي فرج، وتشاركا الإنجازات سويا حتي أنتهت بحفل الزواج السعيد بين الثنائي.

وبعد زواجهما بأسبوع فاز الثنائي بإحدي بطولات الأسكواس سواء في منافسات البنات أو الرجال، ونالوا الإشادات والمباركات من الجميع خلال هذه الفترة.