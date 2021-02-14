رضا البلتاجى يكتب: كبدة ودبدوب وأرض البنك الأهلى

انتهت علاقتها بالمدرسة بعد الصف الرابع، وتفرغت لمساعدة أمها المنهكة بالعمل بعد عجز الأب المثقل بأعباء البيت فهو عامل بسيط فى شركة متعثرة والبنت هى الكبرى لأربعة آخرين، وبدرى بدرى بدأت تظهر عليها ملامح الأنوثة فهى جميلة، وفى سن الرابعة عشر تزوجت من صبى يكبرها بسنتين واتذكر زفافها البسيط وكنا صغار نلعب فى الشارع ( توقف اللعب لانتهاء الزفة التى شغلت الملعب) وخلال خمس سنوات أنجبت ثلاثة كلهم ذكور وتوالت الأيام، ويقع أحد الأبناء عضوا فى إحدى الجماعات المتشددة، فاطلق لحيته وارتدى الجلباب الأفغانى وربط رأسه وأمسك بالعصا وأجبر أمه على النقاب ثم كفر والده، وأفتى بطلاق أمه وحرم الأب من دخول بيته حتى مات كمدا لتعانى الأم وهى بلا مورد رزق من مصاعب الحياة، وقد صارت كهلا قبل بلوغها الخمسين، كل هذه الأحداث تذكرتها وأنا أرى فتوى السعودية بإلغاء الطلاق الشفوى، وموافقة بعض كبار أئمتنا عليه وهو ما يعتبر علامة فارقة ونقطة مصيرية، أتمنى أن يحسمها الأزهر تماما حماية للفرد والأسرة والمجتمع وحفاظا على ملايين الأطفال هم امل الوطن وسنده وقد ضاع مستقبلهم نتاج لفظ خرج لحظة غضب.

نادى سموحة والتحول الكبير

قبل عشرين سنة أسندت لى لجنة الحكام ماتش درجة ثالثة فى نادى سموحة وهالنى كم القاذورات والعشوائية وكمية الهيش داخل النادى، وأقسمت ألا أدخله مرة ثانية بعد أن استبدلت ملابسى ومساعداى فى غرفة متهالكة بدون دورات مياه، سنوات قليلة ويتحول النادى إلى صرح مختلف عن باقى أندية مصر اجتماعيا ورياضيا، ويستغل فرج عامر رئيس النادي منصبه البرلمانى وعلاقاته الطيبة بأصحاب القرار فى مصر ويضيف فرع آخر فى مدينة برج العرب على مساحة 220فدان، بما يقرب من أربعين لعبة فردية وجماعية متفوقا على كل أندية مصر، وبعدد من اللاعبين الدوليين يزيد عن أى نادى عربى والجديد فرع ثالث فى مدينة العلمين الجديدة بمدينة سكنية على مساحة 140 فدان تضم حوالى 3الاف وحدة سكنية للأعضاء بفكر تجارى استثمارى جديد لم يصل إليه أى نادى عربى ـو أفريقى، وهو ما يرفع أصول النادى بعدة مليارات، يابخت اللى تتجوز عضو فى سموحة.

عيد الحب وحكايتي معه

لم أحتفل فى حياتى بعيد الحب ولم اتنبه إليه إلا مؤخرًا وفى حياتى، لم اشترى دبدوب واحد وأرى أن غدوة كبدة وملوخية عند البرنس أفضل وأعظم أثرا، ولكن استوقفنى تريند متداول على صفحات التواصل الاجتماعى ورسائل تصلنى يوميا بالتحذير منه وأنه عيد للكفار، وللأسف أرسله لى شخصيات عامة وأصحاب مراكز فى المجتمع وطبعا مختتما بالجملة اياها ( لا تجعلها تقف عندك، وابعتها لعشرين واحد) وإلا هيحصلك زى ما حصل لعبد الشكور، محتاج أفلتر فيس بوك أو ألغيه.

نادى البنك الأهلى هو الراعى الرسمى للعبة كرة اليد وله فريق فى الدورى الممتاز يحبو فى أولى خطواته وسط الكبار، ويتنقل بين الملاعب بالإيجار، البنك وقد تعدت أرباحه العام الماضى 20مليار جنيه، ويعد هو الأكبر بين بنوك مصر والأكثر ثقة عند الشعب المصرى أرى أنه آن الأوان أن يظفر بقطعة أرض خارج الحيز العمرانى، لعمل نادى رياضى اجتماعى، خاصة وأن موظفيه يتعدون العشرون ألف، وأكيد الدولة لن تمانع طالما هتدفع واكيد وجود النادى فى الصحراء سيعمل على تواجد مجتمع سكنى جديد بنظام وبدون عشوائية طالما عانينا من تداعياتها.

نادى الإسماعيلى العظيم فى أزمة حقيقية حتما ستدفعه دفعا للقسم التانى فى ظل أزمة مالية وتعثر فرق الناشئين، حزين لجمهور الزمالك الذى يتمحك فى الإسماعيلى كلما تعثر فريقه.