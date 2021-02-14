طارق السيد لـ دوت الخليج: إنجازات مصر في الرياضة بعهد الرئيس السيسي "أسطورية" (فيديو)

أشاد طارق السيد نجم الزمالك السابق بمجمودات الدولة المصرية بعد نجاح تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد ومن قبلة تنظيم بطولة أمم أفريقيا للكبار والشباب، وأن مصر علي المستوي الرياضي تشهد طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة ويتبقي فقط عودة المنتخب الوطني لتحقيق البطولات والإنجازات خلال الفترة البطولات القادمة والصعود لكأس العالم.

وأضاف: "العالم أجمع كان قلق من خوض تجربة كأس العالم لكرة اليد بسبب تفشي فيروس كورونا ولكن تعامل الدولة المصرية مع هذا الأمر كان له تأثير إيجابي، وتم تنفيذ الكبسولة الطبية بنجاح كبير وتم تنفيذة في مختلف البطولات الخارجية، وهذا يعد نجاح للدولة المصرية ومصر قدمت بطولة كبيرة في كاس العالم وكان ينقصنا فقط التوفيق من أجل احراز لقب البطولة في نهاية المطاف".

وأكمل: "مصر تستطيع تنظيم كأس العالم لكرة القدم للكبار، فخلال السنوات الماضية تمكنت مصر من إبهار الجميع في تنظيم بعض البطولات، خاصة بعد تنظيم بطولة أمم أفريقيا خلال 6 أشهر فقط بعد سحبها من الكاميرون، والأحلام لن ولم تتوقف حتي نحصل علي تنظيم أي محفل عالمي يليق بمكانة مصر".

وأختتم: "القيادة السياسية في مصر تركز حاليا علي الشباب من اجل الإستفادة مع خبراتهم وحماسهم، وهناك إهتمام كبير بقطاع الرياضة أخري، وأكبر دليل علي هذا الإهتمام هو تواجد حازم إمام وحسام غالي في مجلس النواب من أجل الإستفادة من خبراتهم خلال السنوات القادمة، ومصر ستكون أقوي بشبابها والمستوي الرياضي هناك نجاح كبير ونطمح لتحقيق الأفضل".

وأستضاف موقع دوت الخليج طارق السيد نجم الزمالك السابق، خلال ندوة صحفية من أجل الحديث علي أهم الموضوعات المتواجدة علي الساحة الرياضية.

وكان طارق السيد هو أحد نجوم نادي الزمالك في الجيل الذهبي في الفترة من 2000 إلي 2004 وساهم في حصد الفريق للبطولات خلال تلك الفترة، وساهم في فوز الزمالك بآخر بطولة دوري أبطال افريقيا في تاريخ الفارس الأبيض، وذلك بعد الفوز علي الرجاء المغربي في نهائي دوري ابطال افريقيا عام 2002، بهدف تامر عبد الحميد.