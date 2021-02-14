شباب «يلا سيسي» يعلنون انضمامهم لمبادرة «حياة كريمة» باعتباره واجب وطني

أعلن أحمد صياد المنسق العام لحملة «يلا سيسي» الحملة الشبابية الرسمية لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي بانتخابات الرئاسة الماضية، مشاركة شباب الحملة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
مبادرة حياة كريمة
وأضاف في - البيان الصحفي الصادر عن الحملة - عن أن شباب «يلا سيسي» أعلنوا تطوعهم ودعمهم للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» فور تدشينها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك حرصا من الحملة على الإسهام في تنمية الريف وتوفير حياة كريمة لأهالينا، ومشاركة شباب «يلا سيسي» بدور مجتمعي فعال وإيجابي مساند لسياسات الدولة ومبادرات الرئيس التي تهدف إلى الارتقاء بحياة المواطنين .
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وأوضح «صياد» أن شباب حملة «يلا سيسي» سيشاركون بجميع الأنشطة التطوعية للمبادرة الرئاسية، داعياً الشباب المصري إلى التطوع والانضمام إلى تلك المبادرة التاريخية التي سيسجلها التاريخ بأحرف من ذهب باعتبارها حدثا غير مسبوق، مؤكداً أن مساهمة الشباب في بناء وطنهم واصطفافهم خلف القيادة السياسية الحكيمة هو واجب وطني يجب أن يحرص كل شاب مصري على الانضمام إليه.
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