رئيس البرلمان يحيل فصل عبد العليم داوود من الوفد للجنة الدستورية والتشريعية

جدة - نرمين السيد - وأحال المستشار حنفى جبالى رئيس البرلمان، الأمر للجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لدراسة الأمر.

وقال المستشار حنفى جبالى، إنه وفقا للدستور والقانون "يشترط استمرار العضوية بمجلس النواب ويظل العضو منتخبا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها وإذا غير الصفة تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية الثلثين".

وأضاف رئيس البرلمان، أنه فى حالة إخطار رئيس المجلس بصدور أحكام قضائية أو تصرفات يترتب عليها أن يفقد العضو الصفة التى انتخب على أساسها.

وتابع "تم إخطار المجلس باختيار سليمان وهدان رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد".