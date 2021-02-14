صور.. وزير النقل يتابع إنشاء الأرصفة والمحطات الجديدة بميناء السخنة

جدة - نرمين السيد - أجرى المهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه المهندس يحيى زكى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأحد، جولة تفقدية بميناء السخنة لمتابعة أعمال إنشاء أرصفة جديدة بطول 12 كيلومتر وعمق 18 متراً.





وشملت الأعمال تطوير ساحات تداول بمساحة 5.6 مليون متر مربع ومناطق تجارية ولوجيستية بمساحة 5.3 كم2، تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول 10 كم متصلة بالقطار الكهربائى السريع السخنة / العلمين الجديدة بالإضافة الى الطريق الشريانى بطول 14 كم تقريباً، ليربط بين الأرصفة والميناء ككل بما يساهم فى عدم وجود أى تكدسات مستقبلاً داخل الميناء.

بدأت الجولة بتفقد امتداد الأحواض الثانى والثالث والرابع، ودائرة الدوران الداخلية الجديدة، حيث تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحى وتخطيط الميناء، وجارٍ تنفيذ الجسات الاستكشافية وأبحاث التربة والتصميمات، فضلاً عن بدء أعمال حفر الأحواض فى عدد من القطاعات بواسطة شركات المقاولات المصرية الوطنية، وذلك فى إطار المخطط العام لتطوير الميناء والتى تعمل على استكمال تطويره 42 شركة وطنية مصرية تحت إشراف استشارى مصرى.

وأكد الوزير خلال جولته على ضرورة الانتهاء من كل أعمال الإنشاء والتطوير التى تبلغ تكلفتها 20 مليار جنيه خلال عامين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية تزامناً مع الانتهاء من تنفيذ مشروع القطار الكهربائى السريع "العين السخنة - الإسكندرية - العلمين الجديدة" بحيث يكون المشروع متكاملاً وبذلك يتم توفير خدمات نقل متعدد الوسائط للتجارة بين الشرق والغرب.

كما وجه بإنشاء شبكة سكك حديدية داخل الميناء بطول 10 كم، لتتواكب وأعمال التطوير الجارى تنفيذها لتستخدم فى نقل البضائع وخصوصًا الحاويات على قطارات البضائع السريعة السخنة - العلمين إلى كل أنحاء الجمهورية وإلى ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط بالإضافة إلى تخطيط الموقع العام للميناء ليضاهى أحدث الموانئ العالمية، ويكون من أكبر وأجمل وأفضل موانئ البحر الأحمر على الاطلاق حيث سيكون الميناء الجديد أكبر ميناء محورى بالبحر الأحمر، ليخدم حركة التبادل التجارى بين جنوب وشرق أسيا وجنوب وغرب أوروبا، وشمال إفريقيا حيث يقع على مسار أكبر وأهم خطوط التجارة العالمية بين الشرق والغرب.

كما سيقدم الميناء جميع خدمات السفن على أرصفة ومحطات الميناء الجديدة، وهذا ما دفع الكثير من الشركات العالمية الكبرى التى تعمل فى مجال تشغيل وإدراة المحطات إلى التقدم لوزارة النقل للفوز بعقود لأعمال التشغيل والإدارة للمحطات بالميناء الجديدة على غرار ما حدث فى المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية.

وأفاد وزير النقل بأن مصر لديها تصور شامل لتطوير الموانئ المصرية وقطاع النقل، وتنظيم سوق النقل البحرى وجعل مصر مركز لتجارة الترانزيت واللوجيستيات، وخدمات السفن على مستوى العالم لمواكبة الاتجاهات العالمية لصناعة النقل البحرى، لافتاً إلى أن هذا المخطط الشامل يعمل على تدعيم التنمية الشاملة وإنشاء وتطوير البينية التحتية والفوقية للموانئ البحرية، وفقاً لاقتصاديات السوق والمعايير الدولية بالإضافة إلى رفع تصنيف الموانئ المصرية.



كما طالب الوزير الشركات المنفذة بضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا فى مواقع العمل، مشيراً إلى ضرورة تكثيف الأعمال والعمل على مدار الساعة لسرعة الإنجاز فى هذا المشروع القومى للانتهاء فى المدة الزمنية المقررة له.

من جانبه، أكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن ميناء العين السخنة أحد أهم الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية، وأعمال الإنشاءات والتطوير الجارية من شأنها رفع تصنيفه وزيادة تنافسيته ضمن الموانئ العالمية، مشيراً إلى أن تطوير الميناء ينعكس على جذب الاستثمارات بالمنطقة فضلاً عن أن رؤية المنطقة خلال الخمس سنوات المقبلة تتركز على تحويل منطقة السخنة إلى منصة عالمية لصناعات البتروكيماويات وأيضاً لأن تكون مركزًا لوجيستياً إقليمياً وإفريقياً لخدمة حركة التجارة العالمية.