سامح شكرى ونظيره الفنلندى يتباحثان حول تطورات ملف سد النهضة

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير الخارجية سامح شكرى اتصالاًهاتفياً من نظير الفنلندى "بيكا هافيستو"، اليوم الأحد، حيث تناول الاتصال آخر التطورات فى منطقة القرن الإفريقى وخاصةً المستجدات ذات الصلة بملف سد النهضة الإثيوبى.





وفى تصريح للمتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، ذكر أن الوزير شكرى أشار إلى أن مصر كانت تأمل فى نجاح مساعى الاتحاد الإفريقى فى إدارة ملف سد النهضة، إلا أن المفاوضات لم تثمر عن شيء ملموس ولم تأت بالنتائج المرجوة، مؤكداً أن مصر تتطلع لاستئناف المفاوضات فى ظل رئاسة "فيليكس تشيسيكيدى" رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية للاتحاد الإفريقى.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الوزير شكرى شدد على ضرورة التوصل لاتفاق قانونى مُلزم قبل تنفيذ المرحلة الثانية من الملء، وذلك من خلال إطلاق مسار مفاوضات جاد، وبما يراعى مصالح الدول الثلاث، مؤكدا أن الدولة المصرية عبّرت عن إرادتها السياسية الخالصة للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق لإثيوبيا أهدافها التنموية ويحفظ فى ذات الوقت حقوق مصر ويؤمن دولتى المصب من مخاطر وأضرار هذا السد.