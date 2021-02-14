وفى تصريح للمتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، ذكر أن الوزير شكرى أشار إلى أن مصر كانت تأمل فى نجاح مساعى الاتحاد الإفريقى فى إدارة ملف سد النهضة، إلا أن المفاوضات لم تثمر عن شيء ملموس ولم تأت بالنتائج المرجوة، مؤكداً أن مصر تتطلع لاستئناف المفاوضات فى ظل رئاسة "فيليكس تشيسيكيدى" رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية للاتحاد الإفريقى.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الوزير شكرى شدد على ضرورة التوصل لاتفاق قانونى مُلزم قبل تنفيذ المرحلة الثانية من الملء، وذلك من خلال إطلاق مسار مفاوضات جاد، وبما يراعى مصالح الدول الثلاث، مؤكدا أن الدولة المصرية عبّرت عن إرادتها السياسية الخالصة للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق لإثيوبيا أهدافها التنموية ويحفظ فى ذات الوقت حقوق مصر ويؤمن دولتى المصب من مخاطر وأضرار هذا السد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سامح شكرى ونظيره الفنلندى يتباحثان حول تطورات ملف سد النهضة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.