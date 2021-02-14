محمد منظور: رد الحكومة على الشائعات بشكل فورى يستهدف وأد حروب الجيل الخامس

جدة - نرمين السيد - قال النائب الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، إن حرص المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، على متابعة ورصد الشائعات والمعلومات المغلوطة والمُثيرة للجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ووسائل الإعلام المُعادية للدولة المصرية، والرد عليها بشكل يومى ومُستمر فى إطار من الشفافية، تأتى إيمانًا من الحكومة بخطورة الشائعات وتأثيرها السلبى على خطط التنمية، وتستهدف وأد حروب الجيل الخامس.





وأضاف منظور، فى بيان، أن مصر فى السنوات الأخيرة الماضية، تواجه حربًا من أشرس أنواع الحروب، والتى تستهدف خلق حالة من البلبلة وإشاعة الإحباط ومحاولة زعزعة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة والتشكيك فى مقدرات مؤسسات الدولة، مُؤكدًا أن الحكومة تقوم بجهود جبارة حول رصد الشائعات وتقوم بتوضيح الحقائق للرأى العام بمختلف وسائل الإعلام، مُشيرًا إلى أن تلك الإيضاحات التى تقوم بها الحكومة توطد حالة المصداقية والشفافية بين المواطن والحكومة، خصوصا فى ظل الحملات الإعلامية المُمنهجة التى يتم تدشينها على الدولة المصرية من جانب الإعلام المُمول والمُضلِل التابع لجماعة الإخوان الإرهابية. كما أكد النائب الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، أن الشعب المصرى بكافة طوائفه يمتلك القدر الكافى من الوعى والثقافة بمعرفة المُخططات الهدامة التى تحاك ضد الدولة المصرية، وعدم الاستجابة لها وإحباطها.

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