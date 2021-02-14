القوى العاملة: تعيين 20 شابًا والتفتيش على 129 منشأة بشمال سيناء

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، عن قيام مديرية القوي العاملة في شمال سيناء بتعيين 20 شابًا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 2 شباب من ذوى الاحتياجات الخاصة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وذلك من ضمن 110 شباب مسجلين من راغبى العمل، فضلا عن صرف ألفان جنيه منحة مولود لعامل ، فضلًا عن صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ 280 عاملًا بإجمالى 140 ألف جنيه كرعاية اجتماعية وفقًا للائحة المالية لهذه الفئة.

تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك من محمد سالم عبد المالك مدير المديرية عن إنجازات المديرية عن شهر يناير الماضي، أشار فيه إلي أن المديرية قامت باستخراج 46 شهادة قياس مستوى المهارة، و 45 رخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة .

وفى مجال التفتيش العمالي، قامت المديرية بالتفتيش على 129 منشأة، والقيام بـ 4 حملات تفتيش شامل، وبحث 10 شكاوي عمالية تم تسوية شكوى منها وديًا ، وإحالة 9 شكاوي للمحكمة العمالية ، أما عن السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 2 منشأة يعمل بها 230 عاملا.

كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 10 منشآت ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي.