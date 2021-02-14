طارق السيد لـ دوت الخليج: "ميدو" ينقصه الثبات الإنفعالي ليصبح خليفة "أبوريدة" بالفيفا (فيديو)

أشاد طارق السيد نجم الزمالك السابق بمجهودات المهندس هاني أبو ريدة رئيس الجبلاية السابق والمتواجد في اللجنة التنفيذية في الفيفا، وكان له دور كبير في تنظيم مصر بطولة أمم أفريقيا 2019 بعد سحبها من الكاميرون، ويجب الإستفادة من تواجدة في الإتحاد الدولي لمساعدة مصر في ملف كرة القدم، وكانت هناك خطة من أبو ريدة لظهور الإمبراطور حازم إمام نجم الزمالك في الإتحاد الدولي والأفريقي للإستفادة من خبراتة في مجال كرة القدم.

وأضاف: "أهم ما يميز هاني أبو ريدة حاليا هو إعتمادة علي الشباب وظهورهم في العديد من المناصب الرياضية من أجل إكتساب الخبرات خلال السنوات القادمة، ويتم إختيار النماذج بشكل مقنن للغاية، والدولة أيضا تساعد الشباب حاليا للظهور بشكل مثالي في المناصب العديدة، ويعتبر حازم إمام وأحمد حسام ميدو من أبرز الوجوة الذي سيتم الإستفادة منهم خلال السنوات القادمة".

وأردف: "هناك العديد من الملاحظات حول أحمد حسام ميدو ولكن يمتلك الخبرة الكافية لتحقيق النجاح في المناصب الخارجية والظهور بشكل مثالي، ويجب عدم تصيد الأخطاء للشخصيات الرياضية التي يوجد معها إختلاف في الآراء والنظر لصالح الرياضة المصرية، وهناك أيضا محمد فضل نجم الأهلي السابق يتم إعداده ليكون أحد أهم الكوادر الرياضية خلال السنوات القادمة، وأختلف مع من يحمل أبو ريدة خسارة مصر بطولة أمم أفريقيا 2019، وأنه يعمل بشكل مثالي في ملف الإدارة وفشل المنتخب في تحقيق البطولة بسبب عدم تقديم مستوي جيد من اللاعبين، وأبو ريدة تمكن في فوز مصر بتنظيم بطولة أفريقيا، ويعتبر واحد من أهم الشخصيات العربية في الفيفا".

واختتم: "هاني أبو ريدة له إيجابيات وسلبيات مثله مثل أي شخص، ولكن إنجازاتة كثيرة للغاية ويجب الإستفادة من خبراتة القوية لأنه يستطيع الوقوف أمام قوة الإتحاد المغربي والتونسي في الإتحاد الأفريقي والدولي، وهو له ما له وعليه ما عليه".

وأستضاف موقع دوت الخليج طارق السيد نجم الزمالك السابق، خلال ندوة صحفية من أجل الحديث علي أهم الموضوعات المتواجدة علي الساحة الرياضية.وكان طارق السيد تحدث عن أهمية تواجد عبد الحليم علي داخل القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية وأكد أن تواجدة يمثل إضافة كبيرة للفريق.