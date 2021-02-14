محمد منظور: رد الحكومة على الشائعات بشكل فوري يستهدف وأد حروب الجيل الخامس

قال النائب الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، إن حرص المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الشائعات والمعلومات المغلوطة والمُثيرة للجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام المُعادية للدولة المصرية، والرد عليها بشكل يومي ومُستمر في إطار من الشفافية، يأتي إيمانًا من الحكومة بخطورة الشائعات وتأثيرها السلبي علي خطط التنمية، وتستهدف وأد حروب الجيل الخامس.

محمد منظور: مصر في السنوات الأخيرة الماضية، تواجه حربًا من أشرس أنواع الحروب

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، محمد منظور:" مصر في السنوات الأخيرة الماضية، تواجه حربًا من أشرس أنواع الحروب، والتي تستهدف خلق حالة من البلبلة وإشاعة الإحباط ومحاولة زعزعة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة والتشكيك في مقدرات مؤسسات الدولة، مُؤكدًا على أن الحكومة تقوم بجهود جبارة حول رصد الشائعات وتقوم بتوضيح الحقائق للرأى العام بمختلف وسائل الإعلام، مُشيرًا إلى أن تلك الإيضاحات التي تقوم بها الحكومة توطد حالة المصداقية والشفافية بين المواطن والحكومة، خاصة في ظل الحملات الإعلامية المُمنهجة التي يتم تدشينها على الدولة المصرية من جانب الإعلام المُمول والمُضلِل التابع لجماعة الإخوان الإرهابية.

كما أكد النائب محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، أن الشعب المصري بكافة طوائفه يمتلك القدر الكافي من الوعي والثقافة بمعرفة المُخططات الهدامة التي تحاك ضد الدولة المصرية، وعدم الاستجابة لها وإحباطها.