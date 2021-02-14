قرار جديد بخصوص سما المصري في قضية التحريض على الفسق والفجور

أعلنت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة اليوم الأحد، رفض الاستشكال المقدم من المستشار أشرف ناجى، محامي سما المصري، لوقف حبسها سنة بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

حبس سما المصري

وكانت محكمة مستأنف حكمت بإلغاء حبس سما المصرى سنتين وإلزامها بدفع مبلغ 300 ألف جنيه غرامة، والاكتفاء بحبسها سنة وإلغاء الغرامة والاكتفاء بالغرامة 100 جنيه، والمراقبة سنة، فى القضية 979 لسنة 12 قضائية جرائم اقتصادية فى الاعتداء على قيم المجتمع المصري.