مفاجأة سعيدة للجماهير المصرية في مباراة أرسنال وليدز بالدوري الإنجليزي

يلتقي أرسنال ليدز يونايتيد اليوم علي ملعبه استاد الإمارات في الساعة السادسة والنصف مساء في الأسبوع الرابع والعشرين من انطلاقة الدوري الأنجليزي الممتاز.

ومن المحتمل أن تشهد مباراة اليوم مشاركة محتملة لمحمد النني لاعب وسط المنتخب المصري، التي يمر بفترة ليست الأفضل مع المدفعجية.

ويحتل ليدز يونايتيد بقيادة مارسيلو بيلسا، المركز العاشر في ترتيب الدوري الأنجليزي الممتاز، برصيد 32 نقطة ل 22 مباراة في الدوري الممتاز، سجل فيها 38 هدف في حين تلقت شباكة 38 هدف.

وفاز ليدز يونايتيد في مباراتة السابقة في الدوري الأنجليزي الممتاز علي كريستال بالاس، بهدفين دون رد، في الجوله الماضية الثالثة والعشرين من انطلاقة البريميرليج.

ويلتقي ريدز يوناينيد بولفرهامبتون في الجولة القادمة الخامس والعشرين من انطلاقة الدوري الأنجليزي الممتاز، في 19 نوفمبر الموافق الجمعة القادمة في تمام الساعة العاشرة مساء، علي ملعب مولينيو.

في حين يحتل أرسينال بقيادة ميكيل أرتيتا مدير الفني المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 31 نقطة، مفي 23 مباراة في الدوري الممتاز، سجل 27 هدف، وتلقت شباكة 23 هدف.

وحل أرسنال في أخر مبارياتة ضيفا علي أستون فيلا في الدوري الأنجليزي الممتاز، في الجوله الماضية الثالثة والعشرين من الدوري الأنجليزي الممتاز، علي ملعب فيلا بارك، أنتهت بهدف نظيف لأصحاب الأرض.

ويلتقي أرسينال في مباراته القادمة في الدوري الأوروبي ببينفيكا في 18 من فبراير الموافق الخميس المقبل، علي ملعب الأوليمبيكو روما في الساعه العاشرة مساء.

مواجهة الفريقين

أبرز مواجهات الفريقين أخر مواجهة في 22 نوفمبر 2020 في الدوري الأنجليزي الممتاز، انتهت المباراة بالتعادل السلبي بيين الفريقين.

المواجهة الثانية في 6 يناير 2020 في كأس الأتحاد الأنجليزي، أنتهت بنتيجة هدف نظيف لصالح المدفعجية، أحرزه المتالق ريس نيلسون.

و يتصدر مانشستر سيتي حاليا الدوري الأنجليزي الممتاز برصيد 53 نقطة من خلال 23 مباراة، يليه ليستر سيتي برصيد 46 نقطة من خلال 24 مباراة، وفي المركز الثالث مانشستر يونايتيد برصيد 45 نقطة من خلال 23 مباراة.



ويحتل وست بروميتش ألبيون في ترتيب البريميرليج المركز التاسع عشرة برصيد 12 نقطة، من خلال 23 مباراة، ويحتل المركز الأخير في ترتيب الدوري الأنجليزي الممتاز شيفيلد يونايتيد برصيد 11 نقطة من خلال 23 مباراة.

