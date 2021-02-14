وزير الشباب والرياضة يطلق مبادرة أخلاقنا من قصر البارون

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الأحد من قصر البارون، فعاليات مبادرة أخلاقنا التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع إدارة الشئون المعنوية.

ترتكز المبادرة على إعلاء القيم والأخلاق الحميدة داخل المجتمع من خلال تنفيذ عدة أنشطة ومشروعات متنوعة، وعرض أفلام توعوية، ونشرها في مختلف الوسائل، وعبر صفحة مخصصة للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك بمشاركة مجموعة من الفنانين والرياضيين والشخصيات العامة.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تهتم بكل التفاصيل في شتي القطاعات؛ سعياً للوصول إلى الأفضل في القيم، والإنشاءات، والتطوير، والتنمية بكل مشتملاتها، جنبا إلى جنب بالاهتمام ببناء الإنسان المصري جوهر عملية التنمية.

وقال وزير الشباب والرياضة :"رسالتنا في الوزارة ترتكز بالأساس على الإنسان، والاهتمام بالنشء والشباب في كافة أنحاء الجمهورية من خلال مجموعة من البرامج والمشروعات بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية في إطار من التكامل"، لافتاً إلى التحديث الجاري لاستراتيجية وزارة الشباب والرياضة على صعيد قطاع الشباب بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وأكد الدكتور أشرف صبحي على أهمية نشر القيم الفاضلة، وإرساء الأخلاق، وهو الذي تسعى إليه الوزراء من خلال مبادرة" أخلاقنا" ضمن المبادرات البناءة التي تتبناها وزارة الشباب والرياضة، مشيداً بمشاركة الفنانين والشخصيات العامة في تنفيذ تلك المبادرة؛ تأكيداً على قيم التسامح والأخلاق.

حضر إطلاق الفعاليات عدد من الفنانين والاعلاميين منهم هالة صدقي، ولقاء سويدان، وهاني مهنا، وأمير صلاح الدين، وخيري رمضان، ومني عبد الغني، والنائب سليمان وهدان، وعدد من قيادات الوزارة.

