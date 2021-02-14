"تحفيلة" مثيرة من قناة الأهلي الرسمية علي الزمالك.. ماذا حدث !!

يحتفل اليوم الأحد الجميع في مصر بيوم عيد الحب، ويحتفل كل شخص وكل مؤسسة علي طريقتها الخاصة، وفي مجال كرة القدم يكون الإحتفال بيوم عيد الحب يتفاعل الجمهور مع كل نادي يشجعة علي طريقتة الخاصة.

ولم تفوت قناة الأهلي عبر مواقع التواصل الإجتماعي الإحتفال بهذا اليوم، ولكن علي طريقتها الخاصة، واستعانت القناة بصورة محمد مجدي أفشة الشهير في نهائي أفريقيا أمام الغريم التقليدي الزمالك، وعلقت علي الصور ب"بمناسبة عيد الحب.. أي هدية جاءت يا أفشة".

هدية أفشة لجماهير الأهلي كانت الحصول علي اللقب الأفريقي الغائب عن خرائن النادي الأهلي منذ عام 2013، وتم الإسقاط علي جملة المعلق الشهير عصام الشوالي والذي كان معلقا علي نهائي القرن بين الأهلي والزمالك وقال وقتها بعد تسجيل أفشة لهدف الفوز وقال "أي قذيفة جاءت ياباتشيكو".

هدية مهدت الطريق للبرونزية ... أي هدية جاءت يا أفشة ???? كل عام وأنت الحب يا أهلي ????

واستعانت جماهير النادي الأهلي هذه الجملة منذ المباراة النهائية وحتي يومنا هذا وتفاعل المشجعين بيوم عيد الحب بالإسقاط علي نادي الزمالك الغريم التقليدي، وهي تسبب المضايقات والحزن لمشجعي الزمالك والسعادة لعشاق المارد الأحمر.

تم الإستعانة بصورة تسديدة محمد مجدي أفشة الصاروخية ومعه محمود علاء حارس الزمالك وصانع الهدف عن طريق الخطأ، وصورة محمد أبو جبل حارس الزمالك.

وبعد فوز الأهلي ببطولة أفريقيا تمكن من الصعود لكأس العالم للأندية وذلك بعد غياب دام لمدة 7 سنوات، وكان يبحث الأهلي تكرار إنجاز 2006 أو العبور للمباراة النهائية للبطولة ولكنه إصطدم بمواجهة بطل أوروبا فريق بايرن ميونخ في المباراة الدور قبل النهائي وخسر الفريق بثنائية نظيفة، جاءت عن طريق روبرت ليفاندوفسكي.

ولعب الأهلي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام بالميراس البرازيلي وفاز بركلات الترجيح 3/2، وتألق محمد الشناوي حارس الأهلي في هذه المباراة وتصدي لركلتي جزاء من أصل 3 ركلات أضاعها الفريق البرازيلي.

وكان الأهلي قد واجهة فريق الدحيل القطري في المباراة الإفتتاحية وتمكن من تحقيق الفوز بهدف نظيف، أحرزة اللاعب حسين الشحات بعد تسديدة رائعة سكنت الشباك.