ليلى علوي ومحمد منير يستعيدوا ذكريات فيلم المصير بعلي صوتك بالغنا

أشعلت ليلى علوي منصات السوشيال ميديا المختلفة بعد نشرها فيديو مع الكينج محمد منير، وهو يغني أغنية "علي صوتك بالغنا" والتي قدموها سويًا في فيلم المصير منذ حوالي 23 عامًا.

ليلى علوي لمحمد منير:الكبير كبير بنحبك يا منير

وشاركت علوي جمهورها الفيديو عبر صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، والذي جاء خلال حضورها أحد بروفات منير الغنائية وغنى لها أغنية المصير. وعلقت قائلة:"الكينج محمد منير وبروفة مع فرقته الجميلة، ربنا يباركلك في صحتك وعافيتك..كل الناس بتحبك وأنا أولهم، الكبير كبير، بنحبك يا منير".

وتفاعلت معه وظلت تتمايل على لحن الأغنية بينما ظل هو جالسًا على كرسي أثناء الغناء ويظهر على ملامحه الإرهاق بعد وعكته الصحية الأخيرة، وفي ختام الفيديو قام الكينج، بتقبيل يد ليلى علوي، وهو ما دفع الأخرى للرد عليه بتقبيل رأسه وسط الحضور من أصدقائهما، وباقي أعضاء فرقته.

محمد منير يطرح رابع أغاني ألبوم باب الجمال

يذكر أن الكينج أكد في تصريحات صحفية أنه على استعداد لطرح رابع أغاني ألبومه الجديد وقال:"أستعد خلال الفترة القادمة لطرح رابع أغاني الألبوم، وهي بعنوان "ذوق" وعمل جميل من كلمات حبيبي وعشرة العمر الشاعر الكبير مجدي نجيب، وألحان وجيه عزيز، وتوزيع رومان بونكا، هتنبسطوا بها جدا".

وفي نفس السياق قرر محمد منير تقديم أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، في مشروعه المقبل بعد طرح أغاني ألبومه الأخير "باب الجمال"، موضحًا أن هذا المشروع كان أحد أحلامه التي داعبته كثيرًا منذ سنوات، حتى وصل بالفعل للرؤية التي يخرج بها.