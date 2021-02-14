القوى العاملة تنجح فى تحصيل 253 ألف جنيه مستحقات مصرى بالسعودية

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالمملكة العربية السعودية، نجح فى الحصول على المستحقات المتأخرة للعامل المصرى "أبوالفتوح.ا.ح.ع" الذى كان يعمل بإحدى الشركات المحدودة بالرياض، وذلك بالطرق الودية، وبلغت 61 ألف ريال سعودى أى ما يوازى 253 ألفا و76 جنيها تقريبا.





وأوضح هيثم سعدالدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة مستحقات العامل المذكور، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها. وقال الملحق العمالى أحمد رجائى رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، إنه تم التواصل مع إدارة الشركة المحدودة بالرياض للحصول على مستحقاته العامل المالية المتأخرة "أبوالفتوح.ا.ح.ع" لدى الشركة، مشيرا إلى أنه بالتسوية الودية مع إدارة الشركة تم الحصول على مبلغ 61000 ريال سعودى، وتبقى له جزء آخر من المستحقات تقاعست إدارة الشركة فى سداده وعليه تم رفع دعوى قضائية ضد الشركة لاستلام باقى المستحقات، وجارى المتابعة مع العامل لحين استلام كامل المستحقات.

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