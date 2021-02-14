البرلمان يرفع جلسته بعد مناقشة 153 مادة من لائحة الشيوخ 

جدة - نرمين السيد - وقبيل رفع الجلسة، أعلن رئيس البرلمان أن حزب الوفد، أخطر المجلس، باختيار النائب سليمان وهدان، رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب.
كما شهدت الجلسة إحالة المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إخطار رئيس حزب الوفد، بفصل النائب محمد عبدالعليم داوود من عضوية الحزب، وأوضح رئيس البرلمان، أنه تم إحالة الإخطار للجنة التشريعية لإعمال شؤونها فيما تضمنته هذه الرسالة.
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