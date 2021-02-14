إنفوجراف: معلومات مهمة عن مبادرة أهلا رمضان السنوية

جدة - نرمين السيد - ويستعرض "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى معلومات عن معارض "أهلا رمضان"، من أبرزها أن المعارض ستبدأ 10 أبريل 2021 المقبل على مستوى الجمهورية، كما تضم 6 آلاف منفذ، وتشمل 30 % قيمة التخفيضات على السلع المعروضة.

من جانبها، شددت وزارة التموين على ضرورة التزام المشاركين من سلاسل تجارية أو شوادر بالإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.