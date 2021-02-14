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جدة - نرمين السيد - ويستعرض "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى معلومات عن معارض "أهلا رمضان"، من أبرزها أن المعارض ستبدأ 10 أبريل 2021 المقبل على مستوى الجمهورية، كما تضم 6 آلاف منفذ، وتشمل 30 % قيمة التخفيضات على السلع المعروضة.
من جانبها، شددت وزارة التموين على ضرورة التزام المشاركين من سلاسل تجارية أو شوادر بالإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنفوجراف: معلومات مهمة عن مبادرة أهلا رمضان السنوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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