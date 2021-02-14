فيديو وصور..جهاد إبراهيم داعمة مبادرة محمد السلاب لمواجهة التنمر علي أصحاب الهمم:"محتاجينها تتحول لثقافة"

أعلنت جهاد إبراهيم، عضو مجلس النواب السابق، دعمها ومساندتها لمبادرة النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، لحماية ذوي الإعاقة من التنمر الذي ترازيد مؤخرا في الشارع المصري، والتى جاءات تحت عنوان "مش هنسيبكم"، مؤكدة علي أن مثل هذه التصرفات بحاجة لثقافة مختلفة وردع قانوني.

مبادرة النائب محمد السلاب لمواجهة التنمر

جاء ذلك فى حديثها لـ موقع دوت الخليج، مؤكدة علي أن مبادرة النائب محمد السلاب محل تقدير من ذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة، مؤكدة علي إنها منهم، حيث المعاناه المستمرة في الصغر من تنمر شبه يومي علي كافة المستويات خاصة أنها قعيده علي كرسي متحرك، مشيرة إلي أنها رغم كل التحديات واجهت الصعاب من أجل مستقبل أفضل وتكوين أسرة وتمثيل ذوي الإعاقة تحت قبة البرلمان وأيضا تمثيل أبناء دائرتها.

ولفتت عضو مجلس النواب السابق إلي أن هذه الإشكالية لابد أن يكون لها حد حاسم من ناحية ثقافة المواطنين وأن يدرك الجميع أن أصحاب الهمم هم جزء أصيل من المجتمع وليس من المقبول التنمر عليهم أو الحط من شأنهم، مؤكدة دعمها الكامل لمبادرة النائب محمد السلاب من أجل تعميق مواجهة هذه الأساليب علي مستوي الثقافة بجانب الرد القانوني والتشريعي، مشيرة إلي أنها مشاركه في الفيديوهات الداعمه لهذه المبادرة وتتناولها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي إيمانا منه بضرورة مواجهة هذه الظاهرة من ناحية هي تأثرت منها في الصغر ولا تزال التحديات قائمة بشأن أصحاب الهمم وذوي الاحتياجات.

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وأطلق النائب محمد السلاب عضو مجلس النواب، مبادرة بعنوان "مش هنسيبكم" وتهدف المبادرة إلى حماية ذوى الهمم والقدرات الخاصة ،مما يتعرضوا له من تنمر مما يؤدى الى خفض أرواحهم المعنوية وشعورهم بالخزى مما اصابهم من إعاقات زهنية وجسدية ، مشيرا إلى ن نسبة التنمر على ذوى الإعاقة بلغت 60 فى المائة مقابل 25فى المائة على الأشخاص الأسوياء إشار النائب محمد السلاب إلى إن كل النماذج التى تعرضت للتنمر، من قبل الأسوياء هم أشخاص أختارهم الله لإختبار حقيقى للمثابرة والمعافرة مؤكدا انهم أبطال يستحقوا الفخر بهم أوضاف النائب انه سيكون هناك العديد من الفديوهات التوعوية بقضية التنمر مؤكدا أن "مش هنسيبكم" مجرد بداية لتحركات برلمانية ومجتمعية، وكان النائب قد قدم مشروع قانون بتعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لتغليظ عقوبة التنمر عليهم.

نص كامل ...النائب محمد السلاب يتقدم بمشروع قانون لتغليظ عقوبة التنمر علي الأشخاص ذوي الإعاقة.