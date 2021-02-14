رضوى الشربيني توجه رسالة للسناجل في عيد الحب

وجهت الاعلامية رضوى الشربيني، رسالة خاصة لجمهورها ومتابعيها من غير المرتبطين عاطفيًا، بمناسبة عيد الحب، من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

رسالة رضوى الشربيني لجمهورها في عيد الحب

كتبت رضوى الشربيني في رسالتها قائلة: "الى كل السناجل حول العالم...عيد استقلال سعيد".

وأثارت هذه التغريدة تفاعلاً كبيرًا بين متابعيها و رواد السوشيال ميديا، حيث نالت إعجاب العديد من الجمهور، فيما وجه العديد من السناجل و العزاب الشكر لـ "رضوى" على إحساسها بهم في مثل هذا اليوم الذي يشعرون فيه بالوحدة دون وجود حبيب أو شريك يحتفون معه بعيد الحب.

معلومات عن رضوى الشربيني

تزوجت رضوى وأنجبت بنتين ثم انفصلت عن زوجها، وقد ذكرت أنها لا تريد خوض علاقة جديدة لتكريس حياتها لطفلتيها، فيما ذكرت رضوى أنها قد تعرضت لمشاكل في الحمل مما سبب تغير وزنها، واضطرارها لترك العمل كمذيعة، والعمل في شركة بترول، إلا أنها كانت غير راضية عن مظهرها لتقرر إنقاص وزنها والذهاب إلى الصالات الرياضية لتخسر 30 كيلو.

عادت رضوى الشربيني إلى الشاشة لتكون ملهمة إلى العديد من السيدات بقصتها المتشابهة بالكثير من السيدات، برنامج "هي وبس" على قناة سي بي سي سفرة منذ فبراير سنة 2017، كما قدمت بعض البرامج التلفزيونية منها برنامج مخصص للسيارات على قناة المحور، وبرنامجًا فنيًا على قناة الحياة، وبرنامج "أنا مصر" في التلفزيون المصري، بالإضافة إلى عملها في شبكة تلفزيون العرب في البرنامج الإخباري "بروباجندا تي في".