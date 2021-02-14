روما يهزم أودينيزي بثلاثية ويصعد للمركز الثالث بالدوري الإيطالي

تقدم فريق روما للمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم عبر الفوز على ضيفه أودينيزي 3 /صفر اليوم الأحد بالمرحلة الثانية والعشرين.

ورفع روما رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث متفوقا بنقطة وحيدة على يوفنتوس صاحب المركز الرابع والذي سقط على ملعب نابولي بهدف دون رد أمس السبت.

ويتصدر ميلان جدول الترتيب مؤقتا برصيد 49 نقطة بفارق نقطتين فقط عن إنتر ميلان الوصيف والذي بوسعه أن يقتنص الصدارة عبر المباراة التي تجمعه بضيفه لاتسيو في وقت لاحق اليوم.

ويدين روما بالفضل في هذا الفوز للاعب الوسط الفرنسي جوردان فيرتو الذي سجل الهدفين الأول والثاني للفريق في الدقيقتين الخامسة و25 علما بانه هدفه الثاني جاء من ضربة جزاء.

وتكفل الإسباني بيدرو رودريجيز بتسجيل الهدف الثالث لروما في الوقت بدل الضائع.

وعلي صعيد آخر يواصل محمد صلاح نجم روما السابق وليفربول الحالي التألق مع ليفربول، وذلك بعدما حقق النجاحات في الدوري الإيطالي مع فريق روما خلال موسمين.

بالرغم من تلقي ليفربول اليوم لهزيمة صعبة أمام فريق ليستر سيتي بنتيجة 3-1 بعدما كان المتقدم بهدف خلال مجريات اللقاء، إلا أن محمد صلاح يبقى البسمة البسيطة التي ترسم على شفاه مشجعي ليفربول، رغم الحزن على فريقهم ونتائجه السيئة. بهدف محمد صلاح اليوم، فقد عزز صدارته لترتيب هدافي البريميرليج برصيد سبعة عشر هدف، بفارق أربعة أهداف عن فيرنانديز أقرب منافسيه بثلاثة عشر هدفا. لم يعزز صلاح موقفه في ترتيب البريميرليج فقط بل عزز مركزه أيضا في ترتيب أكثر الأفارقة تسجيلا بالدوري الإنجليزي الممتاز. وبـ 92 هدف تخطى محمد صلاح زميله ومنافسه السنغالي ساديو ماني صاحب الـ 91 هدف. وأصبح صلاح على بعد خمسة أهداف من معادلة رقم التوجولي إيمانويل أديبايور صاحب المركز الثاني برصيد 97 هدف. وأصبح ترتيب الأفارقة الأكثر تسجيلا للأهداف بالبريميرليج كالآتي: 1- الإيفواري ديدييه دروجبا: 102 2- التوجولي إيمانويل أديبايور: 97 3- النيجيري ياكوبو: 95 4- المصري محمد صلاح: 92 5- السنغالي ساديو ماني: 91 6- الجزائري رياض محرز: 62 7- الإيفواري يايا توريه: 62

وتصدر محمد صلاح قائمة هدافي فريق روما الإيطالي خلال موسمين وتألق أيضا مع فيورينتينا الإيطالي.