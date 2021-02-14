"أمهات مصر" يوجهن تساؤلات واستفسارات لوزير التعليم للرد عليها في المؤتمر الصحفي

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن هناك استفسار وتساؤل نوجهه للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للرد عليه في المؤتمر الصحفي الذي سيعقده في الخامسة مساء اليوم.

وأوضحت عبير، في تصريحات صحفية، أنه من المفترض أن تعقد أول إمتحانات للطلاب في 28 فبراير الجاري، وتستمر الإمتحانات لمدة لن تقل عن أسبوعين، أي حتي منتصف مارس المقبل، وهذا يعني أن الفصل الدراسي الثاني سيبدأ فعليا بعد منتصف مارس، وبالتالي هناك تأخير ما يقارب الشهر ونصف من المدة المقرره بالخريطة الزمنية للفصل الثاني، والسؤال: فكيف سيكون وضع الفصل الدراسي الثاني والمدة المقرره له بعد هذا التأخير؟.

ولفتت عبير النظر إلي أن هناك أنباء ترددت علي لسان مصادر داخل الوزارة نشرتها بعض المواقع الصحفية، اليوم الأحد، تقول أنه من المتوقع تأجيل إمتحانات الشهادة الإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي حتي نهاية العام، موضحه أنها لا تعلم حقيقة هذا الأمر، ومطالبة الوزبر بإعلان كافة التفاصيل المتعلقة بالإمتحانات والفصل الدراسي الثاني خلال المؤتمر الصحفي.