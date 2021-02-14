محمد محمود عبد العزيز يعلن إصابته بكورونا

كشف الفنان محمد محمود عبد العزيز، نجل النجم الراحل محمود عبد العزيز، عن إصابته بفيروس كورونا، مطالبًا من الجمهور الدعاء له بالشفاء.

محمد محمود عبد العزيز يطلب من الجمهور الدعاء له ولوالده

وكتب عبد العزيز عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلًا:"الحمد لله على كل حال قدر الله وماشاء فعل إيجابي كورونا، دعوات حضراتكم"، كما طالب الجميع أن يدعو لوالده النجم الراحل وكتب:"اسألكم الفاتحة، والدعاء لأبويا و لكل من رحلوا عنا".

وحرص المشاهير من متابعيه الدعاء له، ومن بينهم دنيا سمير غانم، ومي كساب، وإيمان العاصي، ونجمان مسرح مصر محمد أنور، وأوس أوس، وريهام أيمن وغيرهم من النجوم.

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فيما حرص المنتج ريمون مقار على مؤازرة صديقه الفنان محمد محمود عبدالعزيز، وشريكه في شركة "فنون مصر"، في وعكته الصحية، ونشر صورة لهما معًا عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، متمنيًا له الشفاء.

ريمون مقار يوجه رسالة لمحمد محمود عبد العزيز بعد إصابته بكورونا

وعلق مقار على الصورة قائلًا:"ألف ألف سلامة عليك يا حبيبي وتقوم بألف سلامة، أخويا محمد محمود عبدالعزيز أصيب بالكورونا النهاردة ربنا يشفيه وياخد بايده ويقومه بألف سلامة دعواتكم للطيب المحترم محمد محمود عبدالعزيز".

الجدير بالذكر أن الفنان محمد محمود عبد العزيز يشارك في مسلسل "الاختيار 2"، كشيف ضرف، حيث انتهى من تصوير مشاهده مؤخرًا، والتى تمت بأحد شوارع ميدان روكسى فى منطقة مصر الجديدة، والمسلسل من بطولة النجمين أحمد مكى وكريم عبد العزيز ومن تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، والمقرر عرضه برمضان2021.