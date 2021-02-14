رغم الفوز والتأهل.. فريق درجة رابعة "يحرج" الإسماعيلي في كأس مصر

بلغ الإسماعيلي دور الـ 16 من بطولة كأس مصر، بعد التغلب علي لافيينا، أحد أندية القسم الرابع للدوري المصري، بهدفين مقابل هدف وحيد، أحرز شيلونجو مهاجم الدروايش هدفيين المباراة.

لفت أداء لاعبي لافيينا، وهو أحد أندية دوري الدرجة الرابعة، أنظار المتابعين لكرة القدم المصرية نظرا للأداء المميز خلال مباراة اليوم ضد أحد أقطاب الكرة المصرية، حتى في حالة مرور الإسماعيلي بفترة سيئة.

أهداف الإسماعيلي ولافينا في كأس مصر

أحرز الهدف الأول للدروايش شيلونجو بعد تمريرة بينية متقنة من المتألق محمد صادق وصلت لزميله بينسون شيلونجو المنطلق داخل منطقة الجزاء بشكل منفرد بالمرمى، والذي بدوره سدد الكرة بكل سهولة داخل شباك المنافس، في الدقيقة 53 من أحداث الشوط الثاني.

قبل أن يدرك التعادل مصطفي الزناري مدافع الفريق بالخطأ في مرماه بعد ركلة ركنية للافيينا على يسار مرمى الإسماعيلي، نفذت بمجموعة من التمريرات القصيرة انتهت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء إصطدمت بقدم المدافع مصطفى الزناري، ليحولها مدافع الدروايش بالخطأ في مرماه.

زادت محاولات الدروايش لتسجيل الهدف الثاني والفوز بنتيجة المباراة والصعود للدور القادم من كأس مصر، حتى أستطاع شيلونجو إحراز الهدف الثاني والقاتل للدروايش بعد مجهود فردي من شكري نجيب على الجبهة اليسرى أنهاه بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء نجح بينسون شيلونجو في السيطرة عليها أمام المرمى ثم أطلق تسديدة متقنة سكنت شباك الفريق اليذ يقع في الدرجة الرابعة بالدوري الممتاز.

تشكيل الإسماعيلي أمام لافيينا

يذكر أن الإسماعيلي بدء أحداث المباراة اليوم بتشكيل مكون من :

حارس مرمى : محمد فوزى.

الدفاع : حسين السيد ، كاستيلو ، مصطفى الزنارى ، بيومى.

الوسط : عماد حمدى ، محمد حسن ، عمر الوحش ، مدحت فقوسة.

الهجوم: أرى بابل ، شيلونجو.

وحقق الإتحاد السكندري الفوز علي حساب نجوم المستقبل بهدفيين مقابل هدف أيضا، وبهذا الإنتصار صعد زعيم الثغر للدور الـ 16 من بطولة كأس مصر لكرة القدم، في المباراة التي أقيمت علي استاد المكس في تمام الثانية والنصف ظهر اليوم بقيادة فنية للعميد حسام حسن.

علي الجانب الأخر تلقى الإنتاج الحربي هزيمة مفاجئة من فريق كوكاكولا بهدف نظيف، خرج علي إثرها الفريق الحربي من كأس مصر وصعود كوكاكولا للدور الـ 16 من مسابقة كأس مصر.