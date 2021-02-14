تعجب طارق السيد نجم الزمالك السابق من عدم وجود نجوم نادي الزمالك في الإتحاد الأفريقي مثل نجوم الأهلي المتواجدين في الإتحاد الأفريقي، وبالرغم من وجود كوادر مميزة مثل أحمد حسام ميدو حازم إمام، ولكن قرار عدم إقحامهم علي الساحة الأفريقية غير مفهوم.
وأضاف: "الأمر متوقف علي نجوم الزمالك بإتخاذ هذه الخطوة الهامة، وتواجدهم لن يكون من أجل خدمة مصالح نادي الزمالك ولكن من أجل الإستفادة من خبراتهم للكرة المصرية بشكل عام وليس نادي الزمالك فقط، فنجوم الأهلي يتواجدون بشكل مكثف من أجل الإستفادة من خبراتهم، وأتمني أن أري نجوم الزمالك في المحافل الكروية خلال الفترة القادمة".
وزاد: "هناك العديد من نجوم نادي الزمالك يستطيعوا قيادة إتحاد كرة القدم المصري، ويعتبر عمرو الجنايني هو أبرز العناصر الزملكاوية الذي أدار الجبلاية ولكن كان تواجدة بقرار التعيين وليس الإنتخابات لأن الإنتخابات لها أمور أخري من أجل الفوز بها لا يستطيع أي شخص السيطرة عليها مثل المتواجدين علي الساحة الرياضية".
واختتم: "أرشح عبد الحليم علي لإدارة شؤون الكرة المصرية لأنه شخص عادل وسوف ينهض بالكرة المصرية ولن ينظر للألوان نهائيا بالرغم من تعلقة الشديد بنادي الزمالك ولكن أؤمن بأنه شخص عادل ويستطيع حدوث الفارق داخل الجبلاية".
وأستضاف موقع دوت الخليج طارق السيد نجم الزمالك السابق، خلال ندوة صحفية من أجل الحديث علي أهم الموضوعات المتواجدة علي الساحة الرياضية.
وكان طارق السيد هو أحد نجوم نادي الزمالك في الجيل الذهبي في الفترة من 2000 إلي 2004 وساهم في حصد الفريق للبطولات خلال تلك الفترة، وساهم في فوز الزمالك بآخر بطولة دوري أبطال افريقيا في تاريخ الفارس الأبيض، وذلك بعد الفوز علي الرجاء المغربي في نهائي دوري ابطال افريقيا عام 2002، بهدف تامر عبد الحميد.
ويعاني الزمالك حاليا في بطولة دوري أبطال افريقيا وتعادل مؤخرا أمام فريق مولودية الجزائر بالقاهرة سلبيا وفقد صدارة المجموعة لصالح فريق الترجي التونسي والذي تمكن من تحقيق الفوز علي تونغيث بطل السنغال بهدفين مقابل هدف، في مباراة كانت مليئة بالجدل التحكيمي لصالح الفريق التونسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طارق السيد لـ دوت الخليج: أتمني تواجد هذه الكوادر الزملكاوية الفترة القادمة في الفيفا والكاف (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.