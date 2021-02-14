طارق السيد لـ دوت الخليج: أتمني تواجد هذه الكوادر الزملكاوية الفترة القادمة في الفيفا والكاف (فيديو)

تعجب طارق السيد نجم الزمالك السابق من عدم وجود نجوم نادي الزمالك في الإتحاد الأفريقي مثل نجوم الأهلي المتواجدين في الإتحاد الأفريقي، وبالرغم من وجود كوادر مميزة مثل أحمد حسام ميدو حازم إمام، ولكن قرار عدم إقحامهم علي الساحة الأفريقية غير مفهوم.

وأضاف: "الأمر متوقف علي نجوم الزمالك بإتخاذ هذه الخطوة الهامة، وتواجدهم لن يكون من أجل خدمة مصالح نادي الزمالك ولكن من أجل الإستفادة من خبراتهم للكرة المصرية بشكل عام وليس نادي الزمالك فقط، فنجوم الأهلي يتواجدون بشكل مكثف من أجل الإستفادة من خبراتهم، وأتمني أن أري نجوم الزمالك في المحافل الكروية خلال الفترة القادمة".

وزاد: "هناك العديد من نجوم نادي الزمالك يستطيعوا قيادة إتحاد كرة القدم المصري، ويعتبر عمرو الجنايني هو أبرز العناصر الزملكاوية الذي أدار الجبلاية ولكن كان تواجدة بقرار التعيين وليس الإنتخابات لأن الإنتخابات لها أمور أخري من أجل الفوز بها لا يستطيع أي شخص السيطرة عليها مثل المتواجدين علي الساحة الرياضية".

واختتم: "أرشح عبد الحليم علي لإدارة شؤون الكرة المصرية لأنه شخص عادل وسوف ينهض بالكرة المصرية ولن ينظر للألوان نهائيا بالرغم من تعلقة الشديد بنادي الزمالك ولكن أؤمن بأنه شخص عادل ويستطيع حدوث الفارق داخل الجبلاية".