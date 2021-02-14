النشرة المرورية : هدوء نسبى بمعظم المحاور وزحام بمحيط السيدة عائشة

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على "الراديو9090"، تقديم الإعلامية شيماء حافظ والإعلامى محمد نشأت، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام فى محور أبو قير عند منطقة كفر عبده.

وتابع صابر أن محافظة الدقهلية تشهد أحجام متفرقة من منطقة طلخا للمتجه إلى شارع المشاية بمدينة المنصورة، مشيرا إلى أن باقى محافظات الوجه البحرى والقبلى، الحركة المرورية فيها مرضية تماما.

وأكد أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود عبدالرزاق، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية ونشر الخدمات؛ لاستيعاب أكبر قدر من المركبات، وتحقيق السيولة المرورية، بكافة الطرق والمحاور.

وأوضح صابر أن الحركة المرورية أعلى قطاعات الطرق الدائرية، تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، عدا بعض الأحجام بمناطق الأعمال ومن أبرزها: أعلى منطقة الكنيسة للمتجه إلى المنيب، وأعلى مناطق دار السلام والبساتين، وأعلى مناطق الخصوص والمرج للمتجه إلى نفق السلام.

وأشار صابر، إلى أن الحركة المرورية بمحور 26 يوليو مرضية تمام، مضيفا أن كافة المحاور والطرق الداخلية بمحافظة الجيزة، تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، عدا بعض الأحجام بشارع البحر الأعظم، للقادم من مناطق مستشفى الرمد ومتجه لموقف المنيب، ناصحا باستخدام شارع ربيع الجيزى.

وألمح صابر إلى انتشار الخدمات المرورية، بمحاور وطرق محافظة الجيزة، وذلك تنفيذا لتعليمات مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، الذى أكد على نشر الخدمات؛ لاستعياب أكبر قدر من حركة السيارات خلال فترة الذورة المسائية.

وفى محافظة القاهرة، نصح صابر بتجنب المحاور المحيطة بمنطقة السيدة عائشة، نتجية وجود أعمال تطوير فى محيط تلك المنطقة، مشيرا إلى أن القادم من مناطق سور مجرى العيون وعين الصيرة ومتجه لمناطق القلعة وجنوب القاهرة، يواجه بعض الكثافات، ومن الممكن استخدام شارع القصر العينى أو الملك الصالح ونكمل منها على الكورنيش.

وأردف صابر بوجود بعض الأحجام بشارع صلاح سالم عند منطقة الأعمال بمحور الفردوس؛ ناصحا بسلوك محور النصر، وكذلك وجود بعض الأحجام أعلى كوبرى الفنجرى للقادم من مدينة نصر ومتجه إلى الحدائق والزاوية، ناصحا باستخدام شارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد.

ونوه صابر إلى أن منطقة صقر قريش، أسفل الطريق الدائرى، تشهد أعمال توسعة، ناصحا القادم من مناطق المعادى ومتجه لمناطق الأباجية والمجزر الآلى، بسلوك طريق كورنيش النيل، بدلا عن محور الأوتوستراد.

واختتم محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو 9090"، بتجنب استخدام كوبرى أكتوبر و15 مايو، واستخدام كبارى: "الجلاء، الجامعة، عباس والساحل" لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.