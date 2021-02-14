الآثار: نقل مشهد آل طباطبا بعين الصيرة إلى جوار المتحف القومى للحضارة

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة السياحة والآثار، أنه سيتم نقل مشهد "آل طباطبا" الأثرى من موقعة الحالى بالجهة الشرقية من عين الصيرة، إلى الجهة المقابلة على حافة عين الصيرة بجوار المتحف القومى للحضارة المصرية، وذلك حفاظا عليه من تسرب المياه بداخله.





وأوضح طلعت، فى تصريح اليوم الأحد، أن أعمال الفك والنقل تتم وفقا للأساليب العلمية المتعارف عليها، وأن عملية النقل جاءت لحماية المشهد والحفاظ عليه وإظهار قيمته الأثرية والفنية، حيث أنه يعانى من مشكلة المياه منذ ما يزيد عن 22 عاما، لافتا إلى صدور القرار بعد تشكيل عدة لجان أثرية وهندسية على مدار سنوات، والتى رأت أن أفضل تعامل مع المشهد هو نقله للحفاظ عليه ووضعه بجوار المتحف القومى للحضارة المصرية.

وقال إن "مشهد "آل طباطبا" ليس أول أثر يتم نقله من مكانه للحفاظ عليه، وعلى سبيل المثال، قد تم نقل معبد أبو سمبل وكذلك الحال فى مشروع إنقاذ معابد النوبة، وهناك أمثلة من ذلك فى الآثار الإسلامية، ومنها نقل قبة يعقوب شاه المهمندار أمام برج المبلط فى القلعة وترحيلها لجهة الجنوب خلال شق طريق صلاح سالم، وكذلك قامت لجنة حفظ الآثار العربية بنقل زاوية فرج بن برقوق أمام البرج الغربى لباب زويلة، وتم إعادة تركيبها على بعد 6 أمتار جهة الجنوب ليتم توسيع شارع تحت الربع لباب زويلة، وكذلك الحال فى باب قايتباى بالسيدة عائشة، وسبيل على بك الكبير بطنطا".

ومشهد "آل طباطبا" ضريح تم تأسيسه فى القرن الرابع الهجرى، العاشر الميلادى، وشيده محمد بن طغج الإخشيدى مؤسس الدولة الإخشيدية بين أعوام 935 م و946 م، وملحق به مسجد يتكون من مربع يبلغ طوله 18 مترا، وهو مبنى من الطوب "الآجر" وفى الجدار الشرقى يوجد المحراب، ويقسم المربع إلى ثلاثة أروقة بواسطة صفين من الدعامات بأركان كل منها أعمدة مدمجة.