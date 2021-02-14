عاجل .. السيسى يتابع جهود تطوير منظومة التغذية المدرسية

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض جهود تطوير منظومة التغذية المدرسية.

ووجه الرئيس، باستكمال جوانب الدراسات بتطوير منظومة التغذية المدرسية على مستوى الجمهورية، بهدف توفير وجبة مدرسية متكاملة العناصر الغذائية للنمو البدنى والذهنى للطلاب، مع المراعاة الكاملة للمواصفات والمعايير المتعلقة بسلامة الغذاء، على أن يتم ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص من ذوى الخبرة العريقة فى مجال الوجبات الغذائية، لتحقيق جدارة الأداء والحفاظ على الاستدامة.

كما تم خلال الاجتماع عرض أبرز المحاور المطلوبة لمنظومة التغذية لجميع المراحل المدرسية التى تضم حوالى 23 مليون طالب على مستوى الجمهورية، وذلك بالتعاون والتنسيق بين جميع الجهات الحكومية المعنية، لضمان نشر المنظومة وفقًا لأفضل النماذج المتبعة على المستوى الدولى، وتوفير الوجبات المدرسية للمراحل الدراسية المختلفة بجميع المحافظات.

وتم فى ذات السياق، عرض أهم مبادرات وزارة الصحة للكشف عن الأمراض المرتبطة بسوء التغذية لدى طلاب المدارس، لا سيما السمنة والأنيميا والتقزم، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، والتى تشمل تقديم خدمة التثقيف الصحى للطلبة، وفحص وتسجيل الحالات، إلى جانب تحديد الخطط العلاجية والمتابعة وصرف الدواء مجاناً وفق البروتوكولات العلمية الحديثة.