بث مباشر.. مؤتمر صحفى لوزير التعليم لإعلان تفاصيل استئناف الدراسة

جدة - نرمين السيد -

وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وافقت خلال اجتماعها مساء السبت، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، على مد إجازة نصف العام الدراسى لمدة أسبوع، على أن يتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى.

كما تمت الموافقة على إجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسى الأول، طبقا للجداول المعلنة، ووفقا للوائح المنظمة للدراسة بمنظومتى وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى.