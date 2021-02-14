غراب يتفقد أعمال تبطين ترعة النعامنة بمشتول السوق بتكاليف 35 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الشرقية ممدوح غراب، أن أعمال التأهيل والتبطين الجارية بترعة النعامنة بزمام هندسة رى مشتول السوق بطول 8.5 كيلومتر بتكاليف مبدئية 35 مليون جنيه، تشمل التبطين بالدبش بسمك 30 سم وأعمال خرسانة عادية للطبقة السطحية بسمك 10سم، مشيرا إلى الانتهاء من أعمال تأهيل وتبطين مسافة 3 كيلومترات من الترعة.





وأوضح محافظ الشرقية، خلال تفقده اليوم الأحد أعمال تبطين وتأهيل الترعة، أن ذلك يأتى ضمن تنفيذ المشروع القومى لتبطين الترع والمصارف المائية لتقليل الفاقد من المياه والحفاظ على البيئة وضمان وصول مياه الرى إلى نهايات الترع وتقديم أفضل الخدمات للمزارعين.

وأشار إلى تم البدء فى أعمال التأهيل والتبطين بالترعة من أكتوبر 2020، ومن المقرر الانتهاء من كافة الأعمال نهاية العام الجارى، وذلك لضمان تغذية مساحة 8 آلاف فدان بالمياه اللازمة للزراعة.

وشدد المحافظ، على الشركة المنفذة للمشروع بضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء من تنفيذ الأعمال مع مراعاة الجودة فى العمل والالتزام بالمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأية صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية فى الموعد المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المزارعين.

وفى سياق آخر، تابع محافظ الشرقية مع أعضاء برلمان شباب الشرقية نسب تنفيذ مشروعات الرصف ببلاط الانترلوك والتجميل التى تشهدها منطقة القيسارية بمدينة بلبيس، بتكلفة مبدئية تصل إلى مليونى جنيه.

وشدد المحافظ، على سرعة الانتهاء من تنفيذ كافة أعمال الرصف الجارية طبقا للجدول الزمنى المحدد مع مراعاة الالتزام بالمواصفات الهندسية ليشعر المواطن بحجم ما تقدمة الدولة من مشروعات فى كافة القطاعات الخدمية والتنموية ولإعادة الوجه الجمالى والحضارى لشوارع المدينة.

من جانبهم، أعرب أعضاء برلمان شباب الشرقية عن شكرهم للمحافظ لإتاحة الفرصة لهم اليوم لزيارة وتفقد عدد من المشروعات الجارى تنفيذها فى قطاعات الصرف والصحى والأبنية التعليمية والرصف والتجميل والاستماع من المسؤولين عن مراحل تنفيذ كل مشروع على حدة، مؤكدين أن ما يتم على أرض محافظة الشرقية من مشروعات يمثل طفرة حقيقية للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.