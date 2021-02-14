جمعة يكرم أئمة وواعظات قافلة الأوقاف الدعوية بالسودان

وأشاد وزير الاوقاف، خلال التكريم الذى تم بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر اليوم الأحد، بحضور عدد من الأئمة المتميزين من شباب العلماء والدعوة الإلكترونية، مع مراعاة كافة الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة والتباعد الاجتماعى بأداء القافلة، مضيفا: أننا كنا نتابعهم على مدار الساعة ورأينا مدى حفاوة الاستقبال لوفد وزارة الأوقاف المصرية بدولة السودان الشقيقة.
كما أشاد وزير الأوقاف، بحفاوة الاستقبال من جانب الأشقاء فى دولة السودان، ولا سيما وزير الشئون الدينية والأوقاف الشيخ نصر الدين مفرح الذى صرح بقوله : "لا نسمح لأى أحد أن يعتلى منابرنا فى السودان إلا أشقاؤنا المصريون.
وأضاف وزير الأوقاف، قائلا: لدينا سفير وطنى محترم فى دولة السودان الشقيقة هو السفير حسام عيسى والذى أطلعنا على مردود القافلة، والذى عبر عن القافلة، قائلًا : هذه القافلة أنجزت فى أسبوعين عمل سنوات.
والمكرمون هم: "الشيخ الدكتور أشرف فهمى محمود موسى، والشيخ نور الدين محمد عبد الوارث قناوى، والشيخ الدكتور عمرو محمد عبد الغفار الكمّار، والشيخ الدكتور على الله شحاته محمود الجمال، والشيخ محمد رجب السيد عبد الدايم، والواعظة وفاء عبد السلام إبراهيم، والواعظة دينا محمد حسن جدامى، والواعظة المهندسة عبير أنور محمد خيرى، والواعظة المهندسة مرفت عزت محمد عثمان، والواعظة الطبيبة جيهان يس يوسف محمد عبد الحافظ.
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