تحصين 29 ألف رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - نفذت مديرية الطب البيطرى بالإسكندرية، حملة التحصينات الوقائية للثروة الحيوانية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع لنحو 29 ألف رأس ماشية وأغنام بمختلف القرى والمزارع، وذلك فى إطار الحملة القومية الأولى للعام الحالى لتحصين الماشية.





وأكد محافظ الاسكندرية محمد الشريف، اليوم الأحد، ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية بالمحافظة، وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجياتها لتلبية احتياجاتها، مشددا على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية للقضاء على مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع للحفاظ على ثروتنا الحيوانية، مشيرا إلى أن ذلك يأتى فى إطار تعظيم موارد المحافظة واستغلالها الاستغلال الأمثل.

ومن جانبه، أوضح مدير مديرية الطب البيطرى بالإسكندرية الدكتور يوسف شباط، أن المديرية تقوم بالتحصين بلقاحى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بصورة دورية حيث أن الحمى القلاعية مرض من الأمراض المشتركة التى تنتقل للإنسان عن طريق استهلاك اللحوم والألبان للحيوانات المصابة وله أضرار اقتصادية ويسبب الوفاه للعجول الصغيرة وكذا الحيوان يفقد الكثير من وزنه حيث يكون من أعراضه قرح وفقاعات بالفم تعوق الحيوان من الأكل ويسبب العرج للحيوانات حيث يكون هناك قرح بالأرجل، كما تؤثر على جودة الألبان حيث يكون هناك فقاعات مرضية مؤلمة على حلمات الحيوانات.

وأشار شباط، إلى أنه فيما يخص حمى الوادى المتصدع فهو مرض فيروسى مشترك ينتقل للإنسان عن طريق استهلاك اللحوم أو التلوث بإفرازات الحيوانات المصابة مما يسبب خسائر اقتصادية كبيرة حيث أنه يسبب إجهاضا للحيوانات وقد يسبب للإنسان الالتهاب السحائى وأمراض العيون والتى قد تصل إلى العمى.

ومن الجدير بالذكر، أنه خلال الأسبوع الأول من الحملة القومية لتحصين المواشى فى الإسكندرية؛ تم تحصين 5.390 رأس ماشية فى إدارة برج العرب البيطرية، أما بالنسبة لإدارة العامرية البيطرية فقد تم تحصين 8.322 رأس ماشية، وبالنسبة لإدارة ابيس البيطرية تم تحصين 4.306 رؤوس ماشية، وفى إدارة وسط البيطرية تم تحصين 7.103 رؤوس ماشية، وإدارة المعمورة وخورشيد البيطرية فقد تم تحصين 3.699 رأس ماشية.