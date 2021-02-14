عاجل..السيسى يوجه بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية عند استئناف الدراسة

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عرض الخطط والإجراءات لعقد امتحانات منتصف العام واستئناف العام الدراسى الحالى 2020-2021 بالمدارس.

ووجه الرئيس يوجه بالالتزام الدقيق بتطبيق الإجراءات الاحترازية عند استئناف الدراسة بالمدارس، مع منح أولياء أمور الطلاب حرية اختيار الطريقة الأنسب لاستكمال أبنائهم العام الدراسى الحالى أثناء جائحة كورونا، سواء من خلال الحضور الفعلى بعد فتح المدارس، أو من خلال التعلم عن بعد بتوفير منصات ومصادر التعليم الرقمى.

كما اطلع الرئيس، أثناء الاجتماع على آخر تطورات المشروع القومى لتطوير التعليم فى مصر بمختلف محاوره، ووجه فى هذا الإطار بالإسراع فى خطوات التحديث الشامل لنظام التعليم، مع إيلاء أهمية متزايدة بالتركيز على البعد التربوى والتأهيل البدنى والصحى للطلاب، فضلاً عن تطوير منظومة المعلمين فى مصر.

كما وجه أيضا بتطوير نظام امتحانات أبناءنا فى الخارج على نحو يحقق الكفاءة ويتسق مع الوسائل الحديثة فى إجراء الامتحانات للتيسير على أبناء الجاليات المصرية فى الخارج فى أداء تلك الامتحانات من خلال التوسع فى الميكنة واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

من جانبه، عرض الدكتور طارق شوقى، إجراءات استئناف العام الدراسى الحالى بالمدارس، مشيرًا إلى أن مصر كانت من أفضل الدول على مستوى العالم، بشهادة المؤسسات التعليمية الدولية، فى التعامل مع جائحة كورونا منذ بدايتها فيما يتعلق بالقطاع التعليمى.

كما تم استعراض خطط وزارة التربية والتعليم فيما يخص التحديث الشامل لنظام التعليم الأساسى فى مصر بعناصره المختلفة، خصوصًا التحول الرقمى بنظام امتحانات الثانوية العامة والتصحيح الإلكترونى، فضلًا عن إصدار العديد من المنصات التعليمية التفاعلية على القنوات المتلفزة مثل قناتى "مدرستنا 1 و2"، وكذلك استراتيجية الوزارة تجاه دعم قدرات المعلمين وتأهيلهم على نظام التعليم الجديد الذى يعتمد على الوسائل التكنولوجية الحديثة، وذلك من منصة التدريب والتعليم، إلى جانب بنك المعرفة المصرى والتوسع فى دوره واستخداماته كمنصة قومية للعلم والمعرفة والبحث العلمى، فى إطار البنية التكنولوجية لمنظومة التعليم الجديدة.

كما عرض وزير التربية والتعليم، خطة الوزارة فى التوسع فى تطبيق نظام التكنولوجيا التطبيقية بما يساهم فى تطوير التعليم الفنى ليلبى احتياجات الصناعة والتنمية، من خلال افتتاح مدارس جديدة تعمل بهذا النظام يتم إنشاؤها بالتعاون بين الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات العالمية المتخصصة فى هذا المجال، مشيرا إلى أن تلك المنظومة تساعد فى تحسين جودة التعليم الفنى واستغلال الثروة البشرية المتوفرة فى مصر.