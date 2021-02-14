نشر "دوت الخليج"، عددًا من التقارير والأخبار الهامة نعرضها في السطور التالية من خلال التقرير التالي..
بعد تبرئته.. الأمريكيون يطالبون ترامب بالترشح لانتخابات 2024
قرار نهائي.. التعليم: لن نعقد أي امتحانات لطلاب هذه الصفوف الدراسية
ينظم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الخامسة من مساء اليوم، الأحد، مؤتمرا صحفيا للكشف عن القرارات النهائية المتعلقة بـ تفاصيل وآلية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وكذلك آلية استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.
لحظة فارقة.. أول تعليق لـ ولي عهد أبو ظبي بعد صورة مسبار الأمل للمريخ
الدولار انخفض قرشا.. تراجع أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه بمنتصف التعاملات
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أهم الأخبار.. الأمريكيون يطالبون ترامب بالترشح لانتخابات 2024.. أول تعليق لـ ولي عهد أبو ظبي بعد صورة مسبار الأمل للمريخ.. وانخفاض الدولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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