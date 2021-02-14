نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار وزير التعليم المصري للامتحانات للفصل الدراسي الأول وآلية التيرم الثاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرار وزير التعليم المصري للامتحانات ، بشأن إجراءا امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي، هو أكثر ما يبحث عنه المواطنون، خاصة ممن لهم أبناء في المراحل التعليمية المختلفة، إلى جانب المعلومن والمعلمات في كل مراحل التعليم كذلك. ونظرًا لانتشار الجائحة العالمية، كان وزير التعليم المصري السيد الدمكتور طارق شوقي، قد اتخذه قراره بناء على تعليمات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والسيد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بتأجيل اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2020/2021، على أن تكون إجازة منتصف العام الدراسي بداية من 16 يناير حتى 20 فبراير، على أن تبدأ امتحانات النصف الأول للعام الدراسي عقب 20 فبراير الجاري، أي يوم 27 فبراير 2021.

قرار وزير التعليم المصري للامتحانات

وجه الرئيس السيسي بمنح أولياء الأمور، حرية اختيارهم للطريقة الأنسب لأبنائهم لاستكمال العام الدراسي.

كما وجه السيد الرئيس السيسي بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، مع سرعة الانتهاء من خطوات التحديث الشامل لنظام التعليم، كما وجه بسرعة تطوير نظام الامتحانات لأبناء الجالية المصرية بالخارج.

عقد السيد وزير التعليم المصري، الدكتور طارق شوقي اجتماعه اليوم، عقب عددًا من الجلسات المتتابعة منذ فترة، ليعلن أنه لن يتم تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2021م نهائيًا، وأن ما قد ورد منذ أيام مضت بشأن إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، ما هي سوى شائعات، انطلقت عقب صدور قرار عودة الدراسة حضوريا ببعض الدول منذ أيام مضت.

وأكد مجلس الوزراء المصري قراراته، وما تم اتخاذه من إجراءات بشأن الفصل الدراسي الثاني 2021م، وآلية العمل به، وهي كالتالي:

تقرر عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 27 فبراير، وحتى 4 مارس، بينما تعقد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية في نهاية العام. امتحانات الثالث الثانوي، إلكترونية في المدارس بلجان مراقبة. عودة الحضور بدون غياب (اختياري) حسب الجدول المعلن من جانب الوزراة خلال أيام، بدءًا من 10 مارس، مع إعادة تشغيل مجموعات التقوية. الغياب اختياري يقتضي إقرار رسمي من ولي الأمر، في الإدارة التعليمية. تقرر مد إجازة منتصف العام الدراسي أسبوع آخر، على أن تنتهي الإجازة يوم 27 فبراير 2021، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 28 فبراير، في المدارس والمعاهد والجامعات الحكومية والخاصة، على أن يتم العمل بنظام التعليم الهجين. سوف يتم الانتهاء من أعمال الفصل الدراسي الأول، عقب العودة الدراسية وفقًا للجداول المعلنة، من جانب الكليات والمعاهد. سوف يتم إجراء الامتحانات مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وفق نظم الامتحانات المعتمدة. سوف يستكمل مجلس الوزراء دراسته لآليات الفصل الدراسي الثاني، خلال لقائه القادم، مع انتظار عقد مؤتمر وزير التعليم الدكتور طارق شوقي، لآلية وخطة الفصل الدراسي الثاني، يوم الأحد الموافق 14 فبراير. الصفوف من كي جي وحتى 3 ابتدائي، ليس لهم امتحانات. تأجيل امتحانات المواد الغير مضافة للمجموع، ومواد الهوية للمدارس الدولية لنهاية العام. تقرر ضم امتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية، في نهاية العام، وإلغاء التيرم الأول. امتحانات من 4 ابتدائي وحتى 2 إعدادي، حسب جدول الامتحانات مرة واحدة، وإلغاء التيرم الثاني لهم، مع عقد امتحانات كل شهر لهم. بينما الصفوف أولى وثاني ثانوي؛ امتحانات إلكترونية في فبراير بالمدارس، ثم امتحانات في مايو ويونيو من المنزل.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021

الصف الرابع الابتدائي؛ يوم الأحد 28 فبراير.

الصف الخامس الابتدائي؛ الاثنين 1 مارس.

الصف السادس الابتدائي؛ الثلاثاء 3 مارس.

الصف الأول الإعدادي؛ الأربعاء 3 مارس.

الصف الثاني الإعدادي؛ الخميس 4 مارس.

الصف الأول الثانوي؛ 27 فبراير.

الصف الثاني الثانوي؛ 28 فبراير.

الصف الأول الثانوي؛ 1 مارس.

ااصف الثاني الثانوي؛ 2 مارس.

الصف الأول الثانوي؛ 3 مارس.

الصف الثاني الثانوي؛ 4 مارس.

يوم 9 مارس، تفتح المدارس أبوابها للطلاب للحضور النظامي مرة أخرى، للفصل الدراسي الثاني 2021م.

نظام امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021

أكد السيد وزير التعليم المصري، على عقد امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021م، بنظام التابلت الإلكتروني، والذي يقوم بطرح الأسئلة للطالب خلال خمس دقائق، وأن هذا النظام يتيح للوزارة وضع الامتحانات بدون تسريبها، مثلما كان يحدث من قبل، وسوف يقضي على “شاومينج” لتسريب امتحانات الثانوي.

وسوف يكون نموذج الامتحان 30 سؤالًا، وعن طريق برامج ذكية يتم دمج الأسئلة في كل مرة، بطريقة تجعل لدى كل طالب مختلف امتحان مختلف عمن يجاوره داخل نفس اللجنة.

كما أكد الوزير، أن امتحانات الثانوية العامة 2021، سوف تتم بالنظام القديم أي مجموع سنة واحدة، وهو ما يقدر ب410 درجة.

كما يطرح نظام امتحانات الثانوية العامة الجديد، فكرة جديدة بناء على تعليمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي حذف كافة الأسئلة المقالية، من ورقة الأسئلة بحيث يتم تصحيح الامتحان كاملًا بشكل إلكتروني، وسوف يتم تطبيق تلك الآلية بداية من العام المقبل.

نظام التحسين في للصف الثالث الثانوي 2021

سوف تتيح وزارة التعليم، إمكانية دخول الامتحانات للطالب ثلاث مرات، وذلك لكل مادة من مواد الثانوية العامة، لتحسين درجاته في بعض المواد أو كلها، على أن يقوم الطالب بدفع رسوم المحاولات التالية لتحسين المجموع.

وسوف يتم تحديد قيمة المبلغ أو الرسم المقرر دفعه لدخول الطالب امتحان تحسين لدرجة المادة، عقب أن يتم إقرارها من جانب المجلس التشريعي المصري.

موعد نتيجة امتحانات الثالث الثانوي 2021

أكد الوزير أيضًا أن نتيجة امتحانات الصف الثالث الثانوي للعام 2021، سوف يتم إعلانها عقب الانتهاء من إجراء الامتحانات لمدة أسبوع.

مشيرًا إلى أن الانتظار أسبوعًا كاملًا، سببه التأكد من إتمام تصحيح الامتحانات بشكل كامل، وتعويض الفوارق بين الأسئلة والإجابات، إلى جانب التأكد من درجة صعوبة الأسئلة.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021

سوف يتم وضع جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 ، مع مراعاة كافة أنواع التعليم داخل مصر مثل؛ التعليم بالمدارس الدولية، ومدارس المتفوقين في مجال العلوم والتكنولوجيا وغيرهم، وذلك بما لا يتعارض مع المواد القومية، التي يخضع الطلاب لامتحاناتها، وفقًا لجدول الثانوية العامة 2021، مع المواد المرتبطة بالشهادة التي سوف يحصلون عليها.

، مع مراعاة كافة أنواع التعليم داخل مصر مثل؛ التعليم بالمدارس الدولية، ومدارس المتفوقين في مجال العلوم والتكنولوجيا وغيرهم، وذلك بما لا يتعارض مع المواد القومية، التي يخضع الطلاب لامتحاناتها، وفقًا لجدول الثانوية العامة 2021، مع المواد المرتبطة بالشهادة التي سوف يحصلون عليها. ومن المقرر عقد اجتماع طاريء، بحضور أعضاء مكتب اتحاد طلاب مصر التنفيذي، وهو المكتب الرسمي الممثل لصوت الطلاب في مصر، وذلك للاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم، بشأن جدول امتحانات الثانوية العامة 2021، وذلك قبل أن يتم اعتماد رسميًا من جانب الوزير.