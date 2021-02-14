المدرب "الهارب" يغازل جماهير الزمالك.. ماذا فعل ؟

على الرغم من حالة الغضب العنيفة التي يحظى بها الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الأسبق للزمالك، من جماهير القلعة البيضاء، بسبب رحيله عن تدريب الفريق، لدرجة جعلت الجماهير تلقبه بـ"الهارب"، إلا أن المدرب الفرنسي لا يفوت أي فرصة لمحاولة كسب ود جمهور الأبيض، والتودد إليهم .



كان نادي الزمالك حاول إقناع المدرب برفض عرض التعاون السعودي، الإ أنه رفض وقتها، وأصر على الرحيل بالشرط الجزائي، والذي كان 250 ألف دولار, وغادر بعدها، في الوقت الذي كان الفريق وقتها مقبلا على منافسات هامة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وبطولة كأس مصر . كان نادي الزمالك حاول إقناع المدرب برفض عرض التعاون السعودي، الإ أنه رفض وقتها، وأصر على الرحيل بالشرط الجزائي، والذي كان 250 ألف دولار, وغادر بعدها، في الوقت الذي كان الفريق وقتها مقبلا على منافسات هامة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وبطولة كأس مصر . ونشر المدرب باتريس كارتيرون مدرب نادي التعاون السعودي, والمدرب السابق لنادي الزمالك عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر عدة صور من تتويج الزمالك ببطولة السوبر الأفريقي.

وفاز نادي الزمالك وتوج بكأس السوبر الأفريقي في مثل هذا اليوم من العام الماضي, للمرة الرابعة في تاريخه, حيث استطاع التغلب على فريق الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف. وأحرز الأهداف كلا من من اللاعب يوسف إبراهيم, والهدف الثاني سجله اللاعب أوباما، والمغربي أشرف بن شرقي سجل الهدف الثالث, وسجل هدف الترجي الوحيد اللاعب عبد الرؤوف بن غيث من ركلة جزاء، احتسبها الحكم فيكتور جوميز بعد التأكد من تقنية الفيديو..



واستغل باتريس كارتيورن المدرب السابق لنادي الزمالك، والحالي لنادي التعاون السعودي، ذكرى سعيدة للجماهير البيضاء، للعودة للظهور مجددا، خاصة بعد أن تسبب رحيله في خسارة الفريق لقب بطولة إفريقيا، وعدم حصوله على أي بطولة في الموسم الماضي.