مناقشة حادة بين مقدم مقترح حجب المواقع الإباحية وممثل الاتصالات.. والأخير: لا يمكننا غلقها

ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب برئاسة النائب عاطف ناصر، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود أبو الخير، بشأن حجب المواقع الإباحية من على خدمات الإنترنت في مصر، وذلك بحضور ممثل من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

ممثل جهاز الاتصالات: قضية المواقع الإباحية عالمية

وأكد ممثل جهاز تنظيم الاتصالات، خلال اجتماع اللجنة، أن قضية المواقع الاباحية قضية عالمية والجهاز ليس له علاقة بحجبها، لافتا إلى أن هناك أمور قانوينة تحكمنا في عملية الحجب وهي أن يكون قرار الحجب بموجب حكم قضائي.

وتابع:" تلك المواقع بالملايين ومن الصعب غلقها حتى لو أغلقت سيظهر بعدها مليون موقع أخر".

دور جهاز الاتصالات

وأضاف أن دور جهاز تنظيم الاتصالات، هو تقديم خدمات الإنترنت للمواطنين، وأن تكون الخدمة متاحة للمستهلك بشكل جيد، مشيرًا إلى أن الجهاز يقوم بعمل توعية بخطورة بعض الأمور التي تخص الأمان وعدم التعرض للابتزاز.

وواصل:" مواجهة المواقع الاباحية تقع علي المجتمع كله لانها تتعلق بوازع ديني وندعو الجميع بتحمل المخاطر".

وأكد ان الجهاز ليس معنيا اطلاقا بتتبع المواقع الاباحية ، ولكن في حالة وجود حكم قضائي ، يتم ابلاغ الشركة المعنية عن خدمة الانترنت، التي تتحكم في النت لحجب الموقع مؤكدا علي ضرورة ان يكون عنوان الموقع واضح ومحدد وذلك لضمان تنفيذ الحكم من قبل الشركات وليس جهاز تنظيم الاتصالات .

النائب محمود أبو الخير يعترض

من جانبه اعترض النائب محمود أبو الخير مقدم طلب الإحاطة، على عدم وجود آلية لدى جهاز تنظيم الاتصالات لحجب تلك المواقع قائلا:" هل نترك الأمور سداح مداح " متسائلا كيف استطاعت عدد من الدول العربية حجب تلك المواقع .

وواصل عضو مجلس النواب، محمود أبو الخير:" بعد تطبيق نظام التعليم عن بعد أصبح اطفالنا في عمر 6 سنوات يتعاملون مع الإنترنت ولا يمكن أن نجلس بجوارهم طوال اليوم لحراستهم، لافتا إلى أن الأمر ليس مرتبط بالمواقع الإباحية فقط ولكن هناك تطبيقات لألعاب العنف يجب حجبها لأنها تكسب الاطفال سلوك عدواني.

وعقب ممثل جهاز الاتصالات، قائلًا:" الانترنت يجب أن نأخذه على عيبه وأن نتجنب السلبيات ونأخذ منه الإيجابيات، وعلى الأسرة أن تتحمل دورها التربوي والديني.

وقرر النائب عاطف ناصر، رئيس اللجنة تأجيل مناقشة ذلك المقترح لمزيد من الدراسة .